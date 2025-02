Reconocida actriz fue hospitalizada de emergencia tras ser mordida por una araña Viuda Negra

Una reconocida actriz mexicana fue hospitalizada de emergencia el 14 de febrero en Guadalajara, Jalisco. Mientras disfrutaba de sus vacaciones, sufrió la mordedura de una araña viuda negra, una de las especies más venenosas del mundo. Gracias a la rápida intervención médica, logró recibir tratamiento a tiempo y evitar complicaciones graves.

Se trata de Cynthia Klitbo, quien utilizó sus redes sociales para contar lo ocurrido. Desde el hospital, explicó que al principio solo sintió un dolor intenso, pero no sabía qué tipo de araña la había mordido. Al recibir el diagnóstico, quedó impactada al enterarse de que se trataba de una viuda negra.

La actriz relató que comenzó a experimentar movimientos involuntarios en los músculos y que, tras la mordedura, un pedazo de piel se desprendió. Además, comentó que los médicos usaron el nombre científico del arácnido, Latrodectus, para no alarmarla de inmediato y evitar que entrara en pánico.

"Me están brincando los músculos en donde me picó. Se me vino el pedazo de la piel entera (...) Me picó una put* viuda negra, me dicen que si no hubiera venido a ponerme el antibiótico me hubiera podido petatear. No lo puedo creer, por eso me dijo el nombre científico, para no espantarme", indicó.