¡Renovada! Génesis Tapia vuelve al gimnasio y revela que ya no tiene amenaza de aborto

Génesis Tapia volvió a su rutina diaria luego de haber pasado unas semanas intensas tras ser diagnosticada con amenaza de aborto y es que su situación se agravó luego de su aún esposo Kike Márquez fuera protagonista de un ampay que difundió Magaly Medina en donde fue captado entrando a un hotel con una jovencita que no era evidentemente su esposa.

Es por ello que la pelirroja estuvo delicada de salud y con riesgo de perder a su quinto hijo, sin embargo, el amor de su familia y de sus amigos más cercanos fueron clave para que la abogada supere este mal momento y ahora luzca renovada en sus redes sociales.

La abogada Génesis Tapia sorprendió a sus seguidores tras lucir mucho más recuperada y en el gimnasio luego de superar la amenaza de aborto que sufrió desde que se enteró que iba a ser mamá por quinta vez, recordemos que esta situación se agravó luego de que la pelirroja se enterara de la infidelidad de su esposo Kike Márquez.

Pese al mal momento que vivió la abogada retomó sus actividades diarias pero con mucha responsabilidad ya que no debe descuidar la salud de su bebé, sin embargo, para la exmodelo el gimnasio es una terapia y un desfogue de lo que le tocó vivir.

Asimismo. los seguidores de Génesis cuestionaron si ya tiene autorizado volver a hacer ejercicios luego del delicado diagnostico que superó.

Génesis Tapia vuelve al gimnasio

"Ya terminé mi descanso médico y me excedí porque mi descanso médico eran de dos semanas y he descansado un poquito más pero me dieron permiso porque ya no estoy sangrando ya no estoy usando progesterona tampoco, ya estoy sin medicación, ya no hay dolor", dijo en un primer momento.