Ricardo Mendoza y Jorge Luna reaccionan a anuncio de cáncer de Cathy Sáenz: "O sea que no va a venir a trabajar"

El día de hoy la productora de TV Cathy Sáenz dio una lamentable noticia y es que la empresaria había estado un poco ausente estos últimos días, es por ello que reveló que ha sido diagnosticada con cáncer de mama.

Sin embargo, Ricardo Mendoza y Jorge Luna decidieron pronunciarse en las redes sociales de la productora, pero lejos de expresar su apoyo hicieron comentarios que, fieles a su estilo, le dieron un toque de humor a la delicada noticia de Sáenz.

Ricardo y Jorge reaccionan al cáncer de Cathy Sáenz

La productora Cathy Sáenz ha comunicado mediante sus redes sociales que le acaban de diagnosticar cáncer de mama, sin embargo, una rápida intervención ha permitido que esta enfermedad no se expanda provocando consecuencias que amenacen su vida.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram donde la productora compartió un extenso comunicado para el conocimiento de sus amigos y seguidores.

Pero dos de las personas con quien ella trabaja, Jorge Luna y Ricardo Mendoza no fueron ajenos a la noticia de la productora por lo que no dudaron comentar en la publicación.

Ricardo y Jorge comentan en redes

Lo que causó sorpresa es que ambos, como ya se esperaba, no lamentaron la situación de Cathy y por el contrario se atrevieron a vacilarla dándole una chispa de humor a todo lo que viene atravesando la productora.

"Hermano me parece o está diciendo que no va a ir a trabajar", dijo Jorge a Ricardo quién de inmediato respondió: "las excusas llegan lejos, y lo peor es que seguro ella ya sabía de esto y no se hizo firmar documentos", agregó el comediante.

Era de esperarse que ambos comediantes no se iban a tomar en serio la noticia. sin embargo, este toque de humor hizo que los usuarios tomaron con mucho más tranquilidad esa noticia y le desearan una pronta recuperación a la productora.

"Te pasaste de frío Jorge", "Cuando no ustedes con sus bromas", "Para que tener enemigos si tienes a Jorge y Ricardo", "Se pasaron con Cathy", "A la próxima les pedirá permiso para enfermarse", fueron algunos de los comentarios.

Cathy Sáenz revela que ha sido diagnosticada con cáncer

A través de sus redes sociales, Cathy Sáenz publicó un extenso comunicado en donde revela que padece de cáncer de mama y que actualmente se encuentra centrada en sus radioterapias a fin de alcanzar su pronta recuperación. De igual forma, no dudó en agradecer el apoyo de sus seguidores y familiares por este difícil momento.

"Durante los últimos días, muchos de ustedes me han preguntado qué tengo, qué me pasa. He decidido que es momento de contarles: Hace dos semanas, me operaron de cáncer a la mama. La operación fue un éxito y lograron retirar toda la lesión", dijo la exproductora de 'Esto es guerra' y 'Combate' en un inicio.

Es así que Cathy aseguró que deberá alejarse un corto tiempo de sus actividades para poder priorizar su salud ya que sin ella no se puede hacer nada en la vida, aprovechará este tiempo para dedicarse a recuperarse y volver mucho más fuerte.

"Ahora toca un procedimiento inevitable; las radioterapias. Es por eso que me tomaré un tiempo... hay prioridades en esta vida y la salud es una de ellas. Quiero descansar, para poder recuperarme al 100%. Estoy bien y sé que lo seguiré estando. Agradezco infinitamente el apoyo de mi familia, de mis amigos, de mis hermanas, de la vida, de mi novio. Y sé que, después de este mensaje, ¡también agradeceré su apoyo y energía bonita!", continuó Sáenz.

Personajes como Ricardo Mendoza y Jorge Luna se han pronunciado en el comunicado que compartió Cathy Sáenz mediante sus redes y miles de usuarios le han deseado lo mejor y mucha fuerza para afrontar una recuperación lenta pero rodeada del amor de los suyos.