Rodrigo González 'destruye' a Fiorella Cayo por su comunicado: "Se ha visto lo que eres"

En el centro de la polémica está Fiorella Cayo, quien recientemente fue detenida por la policía de Miraflores tras ignorar una luz roja y manejar en estado de ebriedad. El conductor de "Amor y Fuego", Rodrigo González, conocido como Peluchín, no ha tardado en comentar sobre este incidente que está en boca de todos.

Peluchín leyó el comunicado que Fiorella publicó en sus redes, donde intentaba explicar su comportamiento, pero no se dejó convencer.

Con su característico tono irónico, comentó: "Pone su cara así, ¿no? Pensativa, a la par de sonriente. Ella no es una irrespetuosa, alucinada, ella no ha cometido doble infracción. Le han dicho que lo más probable es que le quiten la licencia 3 años. Es el castigo por lo que ha hecho y sería poco".

Fiorella Cayo reflexiona tras ser detenida

El presentador fue más allá y aseguró que las imágenes hablan por sí solas, mostrando la actitud real de la actriz durante el incidente.

"Aquí no hay nadie que haya manipulado nada, simplemente se ha visto lo que eres. Hay un video que te muestra de pies a cabeza, no hay nada que manipular ni que contar distinto. Ya todo el Perú ha visto lo que has hecho, cómo has respondido, cómo has tratado al policía y los aires de grandeza y de superioridad que nuevamente muestras", añadió Rodrigo.