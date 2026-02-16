Rosario Sacieta propone suspender el brevete de Laura Spoya tras accidente: "Ella no puede manejar"

El accidente de Laura Spoya en Surco sigue dando de qué hablar en la farándula. Esta vez, la abogada Rosario Sacieta se pronunció en vivo y sorprendió al sugerir que la exreina de belleza no debería manejar por el momento mientras se aclaran todos los detalles del caso.

Abogada propone que no maneje hasta que se aclare lo ocurrido

Durante su intervención en "América Hoy", la abogada Rosario Sacieta fue directa al referirse a la licencia de conducir de Laura Spoya tras su accidente en Surco. Para la letrada, lo más prudente es que no vuelva a manejar hasta que todo el caso quede totalmente claro.

"Mira, algo tenemos que hacer, pero la señorita Spoya tiene que suspenderse el brevete, la licencia de conducir mientras no se aclare, ella no puede manejar ni así estuviera bien. (No creo que lo pueda hacer tampoco) Ahora no, pero hay que hay que suspenderle", comentó la abogada en el programa.

Sus palabras generaron reacción inmediata en el set. Rebeca Escribens también habló del tema y recordó que lo principal ahora es la salud de la conductora.

"Sí, sí, sí, sí. Será materia de difusión seguro en los próximos días. Primero vamos a velar por la salud de Laura y que pronto se recupere porque eh es una madre de familia y recuerden que tiene dos pequeños que esperan su llegada con ansias", señaló.

Hablan sobre el cansancio, el horario y lo que dice la ley

Janet Barboza consultó a Rosario Sacieta qué dice la ley en casos donde una persona maneja cansada o tras haber consumido alcohol. Esto encendió aún más la conversación en el programa. Rosario Sacieta respondió con firmeza y preocupación por lo sucedido. Además, la abogada dejó claro que nadie está por encima de las normas.

"Bueno, vamos a decir las cosas sin anestesia como siempre. Particularmente lamento enormemente que a las 3 de la mañana ella ha tenido este terrible accidente que solamente un ángel de la guarda o la dicha del universo ha podido que esta chica esté viva. Pero aquí nadie tiene corona, perdónenme", dijo, marcando su postura sobre la responsabilidad al conducir.

También explicó que la ley es clara cuando se manejan vehículos en ciertas condiciones y remarcó que el nivel de alcohol en el organismo es un factor clave para determinar responsabilidades. Asimismo, sugirió que la medición debe analizarse junto con el horario en que se consumió la bebida y el momento en que se realizó la prueba, ya que estos detalles influyen directamente en la interpretación del resultado.

"¿A cuánto ella tenía de alcohol? (0.2) ¿A qué hora se la tomaron? Porque quiero que sepan todos los televidentes que va bajando 0.10 conforme va pasando una hora desde el momento que bebes... La ley dice que si tú estás manejando con 0.5 y un poquito más de 0.5, tú tienes que ir a la cárcel. Así de sencillo", afirmó durante la conversación televisiva.

Rosario Sacieta enfocó su análisis en la presunta irresponsabilidad de Laura Spoya de manejar en la madrugada cansada o tras beber alcohol, señalando que estos factores deben ser investigados para determinar lo ocurrido. Además, recalcó que conducir un vehículo en ese estado pone en riesgo a terceros y que deben existir responsabilidades claras en los accidentes de tránsito.

"Ella se quedó dormida, no sabemos por qué. Ya es un poco tarde (...) el Estado tiene que dar una muestra clara de que acá no podemos permitir que se vayan cheleando por la vida (...) Te has podido llevar al panadero o al sereno... Tomar la decisión de tomar un vehículo de 2 toneladas a las 3:30 de la mañana después de 5 horas de ingesta de alcohol y manejarlo, eso ya es otra cosa", dijo.

En conclusión, las declaraciones de Rosario Sacieta han reavivado el debate sobre el accidente de Laura Spoya y la responsabilidad al volante. Mientras continúan las investigaciones y la conductora se recupera, el tema ha puesto sobre la mesa la importancia de manejar con descanso, prudencia y responsabilidad, especialmente en horarios de madrugada.