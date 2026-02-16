Reconocido actor peruano sorprende al aparecer como vagabundo pidiendo limosna en plena calle: ¿De quién se trata?

La tarde del 15 de febrero, transeúntes en Lima se sorprendieron al reconocer a un conocido actor en una escena inusual. Videos en redes lo mostraron sentado en la vereda, con ropa desgastada y aspecto descuidado, pidiendo monedas. Las imágenes se viralizaron rápidamente en TikTok y generaron numerosos comentarios.

La escena que generó alarma

Muchos usuarios identificaron rápidamente al protagonista de las imágenes: se trataba de Stefano Salvini, actor peruano que años atrás encabezó producciones televisivas y mantuvo una mediática relación con Johanna San Miguel. Su aparición en aparente estado de abandono encendió las alarmas entre seguidores que lo recordaban activo en la pantalla chica y el teatro.

En los videos, Salvini aparece sentado en la vía pública, con una mochila apoyada en el suelo y un semblante cansado. Durante la grabación, el propio actor se presenta y explica la razón de su situación. "Así es, terminé en la calle, hola, soy Stefano Salvini. Tomé malas decisiones en la vida y estas son las consecuencias", expresa frente a la cámara.

Las imágenes también lo muestran pidiendo una moneda a un transeúnte que no logra reconocerlo. Ese momento incrementó la sorpresa entre los usuarios, quienes compartieron el clip masivamente y debatieron sobre su estado actual y su futuro profesional.

Algunos internautas lamentaron verlo en esa condición, pero otros sospecharon que se trataba de una puesta en escena. La discusión se intensificó y dividió opiniones entre quienes pedían ayuda y quienes hablaban de un experimento social o proyecto artístico. Durante horas, la incertidumbre marcó la conversación en redes.

El proyecto detrás de los videos

Con el paso de las horas, se aclaró el contexto real de las imágenes. Stefano Salvini participa en una serie titulada "Mi Vagabundo", que difunde a través de TikTok junto a su actual pareja, la actriz Matilde León. El proyecto propone una narrativa de ficción en la que una mujer decide "adoptar" a un vagabundo tras terminar una relación sentimental, cuidarlo y ofrecerle una nueva oportunidad.

La producción ya cuenta con siete capítulos y utiliza el aspecto actual del actor, cabello y barba larga, para reforzar la construcción del personaje. La historia presenta a un hombre en situación de abandono que, poco a poco, experimenta una transformación gracias al apoyo y afecto que recibe.

Aunque se trata de una propuesta ficticia, la puesta en escena logró un alto nivel de realismo. Ese detalle provocó que muchos espectadores interpretaran las primeras imágenes como un reflejo de la vida real del actor. El contraste entre su trayectoria artística y la crudeza de las escenas aumentó el impacto inicial.

La viralización de los videos evidenció cómo una propuesta audiovisual sin contexto puede desatar reacciones intensas. En este caso, Stefano Salvini captó la atención y abrió debate sobre las apariencias y el poder de las redes. Lo que parecía una escena desconcertante terminó siendo un proyecto creativo.