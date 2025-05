Said Palao sobre supuesta agresión de su padre a un invitado en su boda: "Si hubiera hecho algo, lo dejaba en coma"

La boda de Alejandra Baigorria y Said Palao sigue generando titulares, no solo por la ostentosa celebración, sino también por el altercado que involucró a Patricio Parodi y al padre del novio. En medio de las especulaciones, Said rompió su silencio durante una entrevista con la 'Chola' Chabuca y aclaró lo ocurrido en plena fiesta, descartando que su padre haya golpeado a un invitado.

Said asegura que su padre no agredió a nadie

Durante la conversación en el programa 'Esta Noche', Said explicó que fue testigo directo del incidente que involucró a Patricio Parodi. Según relató, todo se desencadenó cuando un invitado agredió con un cabezazo a Parodi sin previo aviso.

"Yo estaba conversando con Hugo y de la nada se le acercó y me metió un cabezazo. Tratamos de jalar a Patricio a un lado, trataron de separar a la otra persona, se armó una trifulca, y separaron a las personas, y bueno continuamos la fiesta", relató el esposo de Baigorria.

Sobre la supuesta participación de su padre en el conflicto, Said fue tajante al negar cualquier agresión. Asimismo, enfatizó que su padre es fuerte por lo que sí habría golpeado a alguien este no hubiera quedado en pie.

"No lo reseteó, mi papá se metió, como todos los vips, a separar y obviamente increpar que estaban fregando la boda. Como todo papá. Imagínate, si mi papá hubiera hecho algo, lo hubiera dejado en coma", agregó.

Said aclara pelea de Patricio Parodi en su boda con Alejandra Baigorria. pic.twitter.com/NZQhx9PhDI — VAMN (@VictorAlfr33625) May 5, 2025

¿Qué dijo Alejandra sobre la agresión a su madre?

Durante la conversación, Alejandra reconoció que la situación familiar ha sido muy difícil, pero prefirió no entrar en detalles. Dejó claro que se trata de un problema privado y que debe ser resuelto entre los miembros de su familia, lejos de los medios y las cámaras. Enfatizó que se encuentra tranquila y enfocada en lo positivo.

"Es un tema que no me gustaría tocar, es muy delicado, es algo que se tiene que resolver en cuatro paredes. No puedo responder, simplemente decir que estoy tranquila, contenta. Es un problema familiar que se va tener que resolver, me voy a mantener al margen porque es un tema de mi familia, tiene que resolverse en casa", expresó en diálogo con la Chola Chabuca.

La también conocida como la 'Gringa de Gamarra' explicó que por el momento no desea declarar más sobre lo sucedido, ya que cualquier comentario podría malinterpretarse o generar más controversia. Aseguró que ha conversado tanto con su madre como con su hermana menor y que todo lo necesario ya fue dicho en el ámbito íntimo.

"Creo que no me siento con las ganas de hablar del tema, se puede prestar para muchas cosas y las cosas que le tengo que decir a Thamarita y a mi mamá, se las he dicho en su momento como debe de ser", comentó.

Pese al escándalo generado por el enfrentamiento durante la boda, Said Palao y Alejandra Baigorria se mostraron unidos y firmes al enfrentar los rumores. Mientras él defendió la actuación de su padre, ella optó por la reserva para proteger la intimidad de su familia.