¡Se pelean por John Kelvin! Dalia Durán y Glenda Rodríguez se señalan mutuamente como 'amantes'

Hace unos días, John Kelvin fue captado con su expareja Glenda Rodríguez después de haber aparecido en televisión con Dalia Durán. Es así como la madre de sus hijos arremetió contra la joven tildándola de 'amante' y recibe inesperada respuesta sobre su relación.

Dalia Durán llama 'amante' a Glenda

En el programa de 'Magaly TV La Firme', Dalia Durán salió a aclarar que no mantendría una relación de pareja con John Kelvin, pero de igual forma llamó 'amante' a Glenda Rodríguez. Así mismo, comentó que las imágenes íntimas que la joven mostró con el cantante de cumbia fue de hace años y no recientes.

"Yo fuese cachuda si estuviera en una relación con John, le diría a ella que es la amante, porque yo todavía estoy casada con John. Esas son imágenes muy antiguas porque el padre de mis hijos me los contó y porque yo lo he visto hace muchos años (¿Cómo llegaron a ti?) porque John a mí me cuenta todo", expresa.

Después, Glenda Rodríguez sale a responderle mencionando que la cubana fue la primera amante del artista. Además, afirma que sería ella la real confidente de John Kelvin y revela que el cantante sí tendría una relación íntima con la madre de sus hijos.

"Yo no me considero amante, ella fue primero la amante, destruyó un hogar de la primera familia que tenía John. A mí me cuenta todo (¿Te ha contado que tuvo intimidad con Dalia en este tiempo?) si, ella quiere volver para tener una familia feliz, una relación de todo", contó a las cámaras.

¿John Kelvin en una relación con Dalia?

Según cuenta Dalia Durán, el último sábado que corresponden las imágenes del ampay de John Kelvin con Glenda Rodríguez, él estuvo en su casa compartiendo con su suegra hasta que se fue pasado de copas. Ante eso, la joven agrega que cuando pasó tiempo con el cantante en su auto, vio cómo la cubana le reclamaba que se haya escapado.

Además, Rodríguez afirma que el cantante estaría utilizando a Dalia: "Él me dijo que quería limpiar su imagen con la 'Chola Chabuca', pero no se da cuenta que hace daño a muchas personas que creen una historia lateral, cuando él realmente no quiere a una persona y lo obliga porque tiene pequeños, él me ha dicho que no la ama".

Finalmente, Glenda Rodríguez afirma que John Kelvin si tendría encuentros íntimos con Dalia Durán según él le confesó. Ante eso, la cubana sale a aclarar diciendo que no sería cierto, pero que a pesar de las imágenes la joven peruana no habría regresado con el cantante de cumbia.