Shirley Arica confiesa por qué terminó su matrimonio con Rodney Pío, el padre de su hija: "Le decía que buscara trabajo"

Shirley Arica se sinceró durante su participación en 'La Granja VIP' sobre su vida amorosa. La influencer contó por qué terminó su matrimonio con Rodney Pío, padre de su hija, y reconoció que, pese a los intentos de retomar la relación, simplemente no funcionó.

Shirley Arica cuenta el motivo de su separación

El impactante momento se produjo durante la convivencia de 'La Granja VIP', cuando Shirley Arica conversaba con Melissa Klug, Samahara Lobatón y Pati Lorena en las habitaciones.

La influencer recordó su relación mediática y significativa con su exesposo, Rodney Pío, padre de su hija, que culminó de manera definitiva en 2015. Según Shirley, intentó darle múltiples oportunidades a la relación, pero la falta de iniciativa de su entonces pareja terminó por deteriorarla.

"Nosotros hemos intentado varias veces, pero la cosa no iba... yo el único problema que tuve con él fue el tema laboral porque nunca lo vi con ganas de hacer nada. Se había acostumbrado a que yo resuelva todo, entonces se le daba de cómodo", mencionó.

La popular 'Chica realidad' explicó que esperaba ver en su expareja, primo del futbolista Juan Manuel Vargas, al menos la intención de salir adelante, sin importar cuánto ganara. Incluso confesó que en varias ocasiones le pidió que buscara trabajo y se involucrara de verdad en su futuro.

"Si él hubiese tenido las ganas de salir adelante, no ganar 'gua', pero al menos ver que tiene intención, yo hubiese seguido con él... Había días que yo lo veía ahí sentado y le decía: 'no tienes nada que hacer, anda, busca trabajo'", añadió la exmodelo, mostrando su frustración sobre la relación.

Shirley Arica recuerda episodio difícil con su expareja

Asimismo, Shirley Arica reveló públicamente que fue Melissa Klug quien, de alguna manera, la ayudó a abrir los ojos sobre la actitud de su expareja.

Esto ocurrió cuando le escribió a la chalaca para preguntarle si Rodney se encontraba en una discoteca, mientras ella atravesaba un difícil momento con su hija enferma. Fue entonces que decidió ir hasta el lugar para enfrentarlo, encontrándolo completamente ebrio.

"Llegué como una loca a la discoteca. Es que mi hija estaba con fiebre y él estaba toneando en Barranco Bar. Estaba tan ebrio que no podía ni mantenerse de pie, y yo le decía: 'No hagas que te haga un escándalo'. No sé ni cómo lo saqué de ahí, parecía un trapo... no sé qué tanto habría sido mi cólera que lo agarré del cuello", recordó Shirley.

En conclusión, Shirley Arica dejó en claro que aquel episodio marcó un punto de quiebre en su relación con Rodney Pío, y que, pese a todo, hoy prioriza el bienestar de su hija y su propia tranquilidad, aprendiendo de aquellas experiencias difíciles.