Shirley Arica descarta tener romance con DJ y explica el motivo: "No hay hombre que me pueda domar"

Shirley Arica confesó que se encuentra completamente soltera y no tiene una relación con el DJ con quien fue captada agarrada de la mano recientemente. La modelo indicó que prefiere estar enfocada en sus negocios, ya que no ha llegado a su vida un hombre que pueda comprender su trabajo y estilo de vida.

La denominada "Chica Realidad" concedió una entrevista a un diario local en la que fue consultada sobre su vínculo con un DJ. En ese sentido, alegó estar soltera y se considera una mujer independiente, por lo que, por el momento, quiere mantenerse así.

"Estoy soltera y muy tranquila. Creo que todavía no ha llegado el hombre que me pueda domar, entender mi trabajo, pero, sobre todo, mis tiempos o mi personalidad", declaró a Trome .

La modelo también confesó que cuando se enamora es un "bombón". Además, dijo que estos tiempos son complicados y no le gusta que le hagan reclamos para controlar sus actividades diarias o prohibiciones sobre seguir a personas en redes sociales.

"Me enamoro y me perdieron. Pierdo el sur, norte y todo. Doy mi 100 %, pero es muy difícil que lleguen a mi corazón o que me enamore (...) Prefiero estar soltera y sin dar explicaciones a nadie", agregó.