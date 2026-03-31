Shirley Arica rompe en llanto tras reencontrarse con su hija en 'La Granja VIP': "Me siento completa"

El reality de convivencia 'La Granja VIP' vivió uno de sus momentos más emotivos en la emisión del lunes 30 de marzo, cuando Shirley Arica se reencontró con su hija Skylar. La exchica reality no pudo contener las lágrimas tras varios días separada de la menor, especialmente luego de perderse su cumpleaños número 11.

Sorpresa en vivo y emotivo reencuentro

Durante una dinámica del reality, la conductora Ethel Pozo se comunicó con Shirley Arica para enviarle un mensaje especial por el cumpleaños de su hija. En medio del enlace, la también presentadora le pidió que se dirigiera de inmediato al refugio del programa, generando expectativa entre los participantes.

"Hoy hace 11 años volviste a nacer como mamá y tu vida cambió rotundamente, te pido que vayas corriendo al refugio", expresó Pozo, sin revelar el motivo detrás de la indicación.

Sin sospechar lo que ocurriría, Arica corrió hacia el lugar indicado. Al abrir la puerta, se encontró con su hija, quien había llegado como parte de la sorpresa. La reacción fue inmediata: la modelo la abrazó con fuerza y rompió en llanto, visiblemente conmovida por el inesperado reencuentro.

Tras el emotivo momento, Shirley expresó su gratitud y compartió lo difícil que ha sido para ella permanecer alejada de la menor durante su participación en el reality.

"Feliz, muy agradecida, me siento completa. Han sido tres semanas difíciles para mí, de verdad. Hace tres años no nos separamos, desde que fue mi último reality. Ella está en una etapa que me necesita bastante y me gustaría estar ahí con ella, pero por algo estoy aquí y es por ella", explicó.

Confesiones sobre su relación con Rodney Pío

En otro momento del programa, Shirley Arica también se refirió a su vida personal y reveló detalles sobre su relación con su expareja Rodney Pío, padre de su hija. Durante una conversación con Melissa Klug, Samahara Lobatón y Pati Lorena, la exchica reality explicó por qué su matrimonio no logró consolidarse pese a varios intentos.

"Nosotros hemos intentado varias veces, pero la cosa no iba... yo el único problema que tuve con él fue el tema laboral porque nunca lo vi con ganas de hacer nada", confesó Arica.

La modelo señaló que la falta de iniciativa de su entonces pareja fue un factor determinante en la ruptura. Según explicó, sentía que asumía todas las responsabilidades mientras él adoptaba una actitud pasiva.

"Se había acostumbrado a que yo resuelva todo, entonces se le daba de cómodo", agregó.

Asimismo, recordó que esperaba ver al menos intención de superación por parte de Rodney Pío, más allá de los ingresos económicos. Sin embargo, esa expectativa no se cumplió.

"Si él hubiese tenido las ganas de salir adelante, no ganar 'gua', pero al menos ver que tiene intención, yo hubiese seguido con él", relató. Incluso, detalló situaciones que reflejaban su frustración: "Había días que yo lo veía ahí sentado y le decía: 'no tienes nada que hacer, anda, busca trabajo'".

En conclusión, el reencuentro entre Shirley Arica y su hija se convirtió en uno de los momentos más comentados de 'La Granja VIP', al mostrar el lado más humano de la participante en medio de la competencia. La escena evidenció el sacrificio emocional que implica mantenerse alejada de su familia por motivos laborales.