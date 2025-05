¡Sigue el amor! 'Activador' desmiente separación con foto tras video de Melissa Paredes sin anillo de bodas

¡Juntos y sin crisis! Melissa Paredes y Anthony Aranda se han vuelto tendencia en redes sociales, luego de que muchos usuarios aseguraran que estaban atravesando una crisis matrimonial, pues la actriz apareció en varios videos sin su anillo de bodas. Sin embargo, la pareja decidió acabar con los rumores con una foto en Instagram, dejando claro que todo sigue bien entre ellos.

Anthony desmiente crisis tras aparecer Melissa sin anillo

Todo empezó cuando Anthony Aranda no estuvo presente con Melissa Paredes durante la celebración del "Día de la Madre". A esto se sumó que la actriz apareció sin su anillo de bodas en varios videos de TikTok.

Incluso, en uno de esos clips, escribió la frase: "Te pide perdón, pero tú ya estás cerrando ciclo", lo que hizo que muchos pensaran que su relación con el popular "Activador" había llegado a su fin.

Los comentarios no se hicieron esperar sobre el detalle en la mano de Melissa Paredes. Sus seguidores insinuaron que esto sería prueba de una posible crisis.

Video de Melissa Paredes

"Ya no usa el anillo del Activador jajaja", "Sospechoso", "Pobre bailarín", se leía entre las reacciones. Pero Melissa no se quedó callada y respondió con un toque de humor: "Cocino ahora, bebé", dejando entrever que no usa el anillo porque está participando en el programa "El Gran Chef Famosos".

Para frenar las especulaciones, Anthony Aranda publicó una historia en su Instagram donde aparece al lado de Melissa. Ambos lucen sonrientes y muy unidos. Lo más llamativo fue que acompañó la imagen con un corazón blanco, detalle que fue reposteado por la actriz en su cuenta.

17.05.25 | Melissa Paredes y Anthony Aranda desmienten rumores de crisis. Fuente: Instagram de Melissa Paredes pic.twitter.com/yH9KuK4nMm — @ghelanma (@ghelanma) May 18, 2025

La foto fue tomada durante el cumpleaños de un amigo en común, y dejó claro que la pareja continúa disfrutando de su relación. Además, en la siguiente historia que publicó Melissa Paredes, que era una publicidad, la actriz luce con su anillo de bodas.

¿Y el anillo?

Sobre su anillo de bodas, Melissa explicó que no lo lleva puesto por un tema práctico. Como últimamente anda cocinando todo el día, lo habría guardado para no maltratarlo. La actriz quiso dejar en claro que no hay ningún problema con Anthony y que simplemente está enfocada en sus nuevas actividades televisivas.

Cabe señalar que Melissa Paredes y Anthony Aranda se casaron el 3 de agosto del 2024 en una emotiva ceremonia en Pachacámac. Desde entonces, han compartido sus momentos como pareja en redes, aunque de vez en cuando surgen rumores que ellos mismos se encargan de aclarar.

A pocas semanas de cumplir su primer año de matrimonio, ambos demuestran que siguen fuertes y unidos. Y si bien los comentarios malintencionados no faltan, la pareja ha elegido responder con amor y complicidad. ¡Y la foto con el corazón lo dice todo!