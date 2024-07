¡Sueño frustrado! Giacomo Bocchio sorprende al revelar que anhelaba ser ginecólogo

Giacomo Bocchio se ha hecho conocido al formar parte del programa de cocina 'El Gran Chef famosos', a pesar de tener un carácter difícil cuando de evaluar los platillos de los concursantes se trata, el cocinero tiene su corazoncito ya que reveló que le hubiera gustado estudiar si no fuera quien es hoy en día.

El jurado del programa de cocina decidió revelar detalles de su vida personal en el podcast de Ricardo Rondón quien aprovechó para cuestionar a Bocchio sobre su pasado.

Giacomo Bocchio confiesa que quiso ser ginecólogo

El cocinero y jurado de 'El Gran Chef Famosos' Giacomo Bocchio contó detalles de su vida privada en una entrevista al lado de Ricardo Rondón a quien el reveló que en otra vida había soñado en ser ginecólogo, una carrera totalmente ajena al mundo culinario en el que decidió desarrollarse.

El conductor cuestionó a Bocchio sobre las profesionales que le hubiera gustado estudiar antes de convertirse en un reconocido cocinero.

"Si no hubieras sido cocinero, ¿a qué te hubieras dedicado?", le preguntó Rondón para luego quedarse sorprendido con la respuesta del cocinero.

"Pensé en un momento ser diseñador gráfico, me gusta dibujar, creo que soy una persona muy creativa. También me gusta el marketing, me gusta crear estrategias", dijo en un inicio el jurado de El Gran Chef Famosos.

Asimismo, aclaró que este deseo de ser ginecólogo fue a raíz de su familia quienes también habían desempeñado esta profesión por lo que le resultó interesante dedicarse a este rubro.

"Inicialmente yo quería ser ginecólogo porque mi tacneño es mi abuelo Manuel Viacava y él es ginecólogo, es papá de mi mamá", afirmó.

Rondón no salía de su asombro y hasta se animó a bromear con esta inesperada confesión de Giacomo: "Habías guardado bien el secreto y la reserva profesional", dijo el popular comunicador.

Y es que Bocchio no suele hablar de su vida personal, lo último que se supo es que le pidió la mano a su novia después de estar varios años de enamorados esta pedida emocionó a sus seguidores quienes aplaudieron la noticia.

Giacomo Bocchio se defiende sobre acusaciones de homofobia

Durante la charla con el 'Flaco' Granda, Giacomo Bocchio compartió sin reservas sus sentimientos sobre cómo se sintió cuando recibió numerosas críticas por sus opiniones. El chef expresó que aunque pueda ser acusado de muchas cosas, lo único de lo que no duda es de su talento en la cocina.

"Pueden decir todo de mí, ¿pero que yo sea un mal cocinero? Difícil que me lo digan", sostuvo el reconocido chef y jurado del reality culinario de Latina.

Momentos después, el juez de 'El Gran Chef Famosos' recordó que luego de la eliminación de Josi Martínez del programa, fue señalado en las redes sociales como racista, clasista, homofóbico y transfóbico. No obstante, dejó claro que no tiene ningún problema con las preferencias sexuales de las personas, siempre y cuando no afecten a menores de edad.

"Cada uno tiene su orientación, mientras no te metas con un niño haz con tu cuerpo lo que quieras. A mí lo que no me gusta es que me avasallen con una ideología por encima", fueron las declaraciones de Bocchio en la entrevista.