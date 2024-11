Susy Díaz sobre la participación de Florcita Polo en Miss Mundo Latina Perú: "Pido que no gane"

La participación de Florcita Polo en el certamen Miss Mundo Latina Perú sigue siendo un tema candente, y su madre, Susy Díaz, no se ha quedado callada. En una reciente entrevista, la exvedette dejó claro que no apoya a su hija en este concurso y hasta pidió que no gane, para que pueda dedicar más tiempo a su familia.

Las críticas de Susy no solo han sorprendido a sus seguidores, sino que también han puesto en evidencia la tensa relación entre madre e hija.

Susy Díaz no apoya a Flor Polo en Miss Mundo Latina Perú

Susy Díaz no tiene reparos en expresar sus opiniones, y esta vez no fue la excepción. La excongresista manifestó su preocupación por las implicaciones que tendría para Florcita Polo ganar el certamen de belleza Miss Mundo Latina Perú. A pesar de vivir juntas, Susy considera que Flor está descuidando responsabilidades importantes, como el cuidado de sus hijos y las tareas del hogar.

"(Florcita se perfila como una de las favoritas) Sí pues, lo que Dios decida. Más bien, yo pido que no gane para que tenga más tiempo para sus hijos. Si gana tendrá todo un año dedicada al certamen, primero son los hijos", declaró Susy en una entrevista con El Popular.

La relación madre e hija. A pesar de que Susy y Florcita viven juntas, la relación entre ambas ha sido algo complicada en los últimos tiempos, especialmente desde que Flor decidió participar en Miss Mundo Latina Perú. Susy, siempre conocida por su estilo directo, ha dejado en claro que no está de acuerdo con que su hija se enfoque tanto en el certamen.

"Hay cosas que no me gustan, ella lo sabe. Yo, como su mamá, la apoyaré siempre, porque adoro a mis nietos, que cada vez están más grandes. Solo quiero vivir una vida tranquila, siempre lo he dicho; yo no quiero problemas y ella lo sabe", comentó Susy, dejando claro que lo que más le preocupa es el bienestar de sus nietos y su familia.

Las críticas de Susy sobre el certamen y la respuesta de Florcita

El tema del certamen Miss Mundo Latina Perú ha sido un punto de discordia entre madre e hija. Susy ha sido muy clara en que no ve el beneficio de la participación de Florcita en el concurso.

En una entrevista para "América Hoy", Susy dijo: "Yo nunca le digo a Flor, 'oye deja esto', 'deja lo otro', solamente le digo lo que no me parece. Mucho tiempo está dedicando a algo que no veo que le sume".

La exvedette considera que Flor debería estar enfocada en su hogar y en su familia, pero su hija parece estar decidida a continuar con su sueño.

A pesar de las duras palabras de su madre, Flor Polo se mantiene firme en su decisión de participar en Miss Mundo Latina Perú. En una declaración para "América Hoy", Flor dejó claro que está emocionada y feliz por la oportunidad de competir.

"Ese día va a estar la gente que me quiere, apoya y motiva a Florcita en este concurso. Estoy feliz, contenta porque, para mí, es un sueño; desde ya me siento una ganadora", afirmó Flor, mostrando su determinación y confianza.

La relación entre Susy Díaz y Florcita Polo sigue siendo tensa, especialmente con la participación de Flor en el certamen Miss Mundo Latina Perú. Mientras Susy expresa su preocupación por el bienestar de sus nietos y el papel de Flor como madre, Flor sigue adelante con su sueño, sin importar las críticas de su madre.