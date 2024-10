¡Terrible! Patricio Parodi se lesionó en EEG y fue llevado al hospital: "Chocó cerca del hombro" (VIDEO)

El mundo del entretenimiento peruano vivió un momento de tensión el 29 de octubre, cuando Patricio Parodi, uno de los guerreros más queridos de "Esto Es Guerra", sufrió una grave lesión durante una competencia en vivo. La situación alarmó a los presentes, quienes no podían creer lo que estaba sucediendo.

Todo ocurrió en una de las intensas pruebas del programa "Esto es Guerra", donde Patricio Parodi competía contra Said Palao en un circuito del segmento 'Cuerpo'. El reto consistía en colocar llantas en una barra de madera, pero las cosas no salieron como esperaba.

Mientras intentaba hacer su jugada para ganar, su brazo se deslizó rápidamente y se golpeó con la estructura de madera. El impacto fue tan fuerte que lo hizo caer al suelo.Los espectadores y sus compañeros de equipo quedaron en shock al ver cómo Patricio, con el rostro desencajado por el dolor, se sujetaba el codo y no podía levantarse.

"Me parece que al momento de colocar la llanta, se deslizó y chocó cerca del hombro" , comentaron Katia Palma, Renzo Schuller y el locutor 'Mr. G', quienes estaban presentes durante la competencia.

Los paramédicos llegaron de inmediato para atender a Patricio, quien no podía disimular su malestar. El reality detuvo la competencia al ver la situación. A pesar de que le aplicaron hielo y le dieron masajes en la zona afectada, el dolor continuaba.

"Pido a la producción que, si Patricio no puede continuar mañana, busquemos a alguien que pueda representar a los guerreros" , sugirió Katia Palma , mostrando su preocupación.

La situación se tornó crítica cuando, al no ver mejora, decidieron romper parte de su traje para revisar la zona afectada.

Finalmente, debido a la seriedad de la lesión, llevaron una silla de ruedas al set y lo trasladaron de inmediato a un hospital. Los paramédicos confirmaron que la lesión en su hombro era considerable y que Patricio necesitaría atención médica urgente.

"Las pruebas son bien delicadas y Patricio no baja la guardia ni un segundo. Esperamos que no sea nada grave, porque sería una baja que no queremos en el equipo", dijo Schuller, visiblemente preocupado por la situación.