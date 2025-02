Tilsa Lozano conduciría nuevo programa junto a Laura Spoya, Ric La Torre y Tracy de Juanjuí

Hace un par de días se habló sobre el rumor del lanzamiento de un nuevo programa de televisión. Este segmento se trataría de espectáculos y ya confirmaron tres de los cuatro conductores que hablaran de todo en un horario nocturno.

Panamericana compartió el video de promoción de su nuevo programa llamado 'La Noche Habla'. Según se informó, tendría el horario de las 11 de la noche, donde competiría con otros del mismo horario. Aunque, comentan que se enfocaría en rebotar las noticias del programa de Beto Ortiz, 'El valor de la verdad'.

En el video promocional, se puede ver que todos estarían en una terapia de grupo porque tienen mucho que hablar y verdades por revelar. Es así como cada uno de los conductores se va presentando y a un cuarto integrante oculto.

"Soy Laura y tengo verdades que no he podido contar, es que aún no tengo valor de confesarlas", expresa la modelo. Luego, ingresa el Tiktoker: "Soy Ric y a las 11 de la noche me entra una ansiedad terrible, tengo la necesidad de hablar con alguien" y después, ingresa la cuarta conductora que sería Tilsa Lozano diciendo: "No, yo ya hablé mucho, no puedo decir más".