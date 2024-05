¡Tremenda indirecta! Paula Manzanal revela por qué protege la identidad de su pareja: "Protegiendo los sheyleos"

Paula Manzanal se encuentra en su mejor momento y es que la modelo y ahora también empresaria anunció hace algunos días que será madre por segunda vez junto a su novio francés con quien ya tiene una relación estable.

La influencer aprovechó para confesar el motivo por el que su pareja no se expone en sus redes sociales y hasta le mandó su chiquita a Sheyla Rojas fiel a su estilo.

No se guardó nada

La noticia de su segundo embarazo remeció las redes sociales y es que Paula Manzanal ha demostrado ser una madre aguerrida ya que afrontó sola su primer embarazo y el cuidado de su engreído.

Sin embargo, ahora la modeló al parecer habría encontrado el amor en un joven empresario francés de 35 años, pese a saberse pocos detalles del galán de la influencer, Paula ha confesado que por el momento prefiere mantener la identidad del afortunado en perfil bajo.

El programa de 'América Hoy' se comunicó con Manzanal donde brindó más detalles sobre su vida personal y aprovechó para hablar un poco sobre el padre de su segundo engreído.

"A mi novio todavía no lo presentaré hasta más adelante, por ahora soy la virgen María", a lo que la comunicadora le dijo: "Si lo estás cuidando es por algo, pero está bien hermana, hay que cuidar lo nuestro".

Fue entonces cuando la modelo aprovechó para mandarle su indirecta a Sheyla Rojas quien se encuentra en una relación con el popular 'Sir. Winston', un empresario millonario en México.

"Ja, ja, ja protegiendo los sheyleos", respondió la influencer, recordando lo ocurrido en el pasado con Sheyla Rojas.

Como se recuerda, ambas eran amigas pero esta relación amical terminó por una presunta traición. Actualmente, cada una de ellas es exitosa con sus parejas alejadas de la pantalla chica y de los escándalos.

¿Por qué se acabó la amistad entre Paula Manzanal y Sheyla Rojas?

En el 2021, Paula Manzanal terminó su cercana amistad con Sheyla Rojas porque su expareja, el modelo francés Vladimir de Guest, reveló que la exchica reality le enviaba videos íntimos cuando estaba en pareja. Incluso, compartió las imágenes de alto calibre al programa 'Amor y Fuego' para demostrar que era la popular 'Shey Shey' quien lo buscaba.

"¿Amiga? Estoy bastante decepcionada. Ella me negó todo hasta que vi los videos. Yo salí con este chico y convivimos un tiempo, Sheyla lo conoció porque yo se lo presenté. Salimos de fiesta con él. El problema fue cuando yo regresé (al Perú), y él me quería buscar. Sheyla me hacía el bajo, era mi cupido, supuestamente. Parece que tuvieron más cercanía. Él es un patán, pero no me importa. Lo que más me duele era mi supuesta amistad con Sheyla", comentó dolida.

Fue ahí donde su amistad se quebró y nunca mas volvieron a compartir o chocarse en algún evento, debido a esta traición de parte de Sheyla, Paula Manzanal prefiere no revelar la identidad de su actual pareja.