¡Un show único! Jorge Luna y Ricardo Mendoza anuncian presentación dentro de la Torre Eiffel

Los comediantes Ricardo Mendoza y Jorge Luna han cautivado al público con su show 'Hablando Huevadas'. Hace poco cumplieron su sueño de llenar el Madison Square y ahora, irán a Francia para hacer su programa dentro de la Torre Eiffel.

El equipo de Magaly Medina asistió al programa de 'Hablando Huevadas' grabado en el Teatro Canout. En las grabaciones anunciaron una gran sorpresa para el público, es que los comediantes Jorge Luna y Ricardo Mendoza revelaron que tienen preparado un show en Francia.

Después de su show, el 'urraco' de 'Magaly TV La Firme' preguntó a los comediantes todo sobre los detalles de este show único y por primera vez en Francia. Es así como comentan que será un programa con pocos invitados.

"Después de Madison, siempre queda un bicho de '¿Qué sigue?'. Ahí haremos un show de 'Hablando Huevadas' dentro de la Torre Eiffel, lógicamente menos que Madison, es un show íntimo porque lógicamente mientras más arriba, menos gente entra. Primera vez que haremos show en Francia, siempre cuando viajamos España, Italia, hasta Londres, siempre nos decían '¿Por qué Francia no?'. Es porque desde hace mucho tiempo teníamos guardado esto, hasta que no consigamos esto, no quiero ir", señalaron.