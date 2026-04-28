Yaco Eskenazi anuncia su salida de "La Granja VIP" por gira con el 'Loco' Wagner: "Esta es mi última semana"

Yaco Eskenazi dejó en shock al anunciar en vivo que se despide de "La Granja VIP", programa que conduce junto a Ethel Pozo. La noticia se dio la noche del 27 de abril y nadie lo veía venir. Lo que empezó como un programa normal terminó con una "bomba" que dejó a sus compañeros y al público con la boca abierta.

Yaco Eskenazi revela que deja "La Granja VIP"

El conductor Yaco Eskenazi anunció en plena transmisión que dejará "La Granja VIP", programa que lidera junto a Ethel Pozo, por temas personales y de trabajo. La noticia cayó como una bomba en el set y dejó a todos en shock.

La revelación se dio al final del programa, cuando Ethel adelantó que venía una "noticia bomba". El ambiente cambió de inmediato y la expectativa creció entre los presentes. Yaco tomó el micrófono y empezó con su estilo relajado.

"Una noticia que darles. ¿Ya funciona, sí? Bueno, estoy un poco agitado por la corrida hasta acá", dijo. "Nada, chicos, con mucha pena les tengo que contar que... que esta es mi última semana en la granja", expresó.

El silencio fue inmediato y luego llegaron las reacciones de sorpresa. Nadie imaginaba su salida en ese momento. El conductor explicó que su decisión no tiene nada que ver con problemas en el programa, sino con nuevas oportunidades laborales que han crecido rápido.

"Voy a estar con ustedes hasta el sábado. Por temas personales, temas de trabajo y de tiempo y de cosas con las que tengo que cumplir, que no pensé que se me iban a dar de esa manera, Ethel... y he tenido que tomar esta difícil decisión", comentó.

Fue entonces cuando Ethel Pozo aclaró el panorama. La hija de Gisela Valcárcel contó que Yaco está teniendo mucho éxito con su proyecto fuera del programa.

"Y déjame ayudarte porque le está yendo muy bien, muy bien en 'Yaco y el Loco', y lo están pidiendo a full y tiene una agenda recargada que se cruza, ¿verdad, Yaco?", dijo. Yaco no dudó en confirmar: "Así es, así es, Ethel".

Entre bromas y emociones

Como es costumbre en "La Granja VIP", el momento también tuvo un toque de humor. Mariella Zanetti, crítica del programa, soltó una divertida frase. Pese a lo inesperado del anuncio, Yaco mantuvo la calma y se mostró agradecido. Además, dejó en claro que todavía tiene cosas por explicar.

"¿Con quién me voy a pelear yo?", preguntó Mariella. "Tranquila, que mañana voy a explicar mejor esta situación", señaló Yaco.

¿Es un adiós definitivo?

Aunque su salida es un hecho, el conductor dejó abierta la posibilidad de regresar en algún momento. Sus palabras dejan claro que se trataría de una pausa por temas de trabajo más que de una despedida definitiva.

"Estoy feliz y agradecido y nada, ya mañana les cuento bien, pero es una decisión que he tenido que tomar", dijo. "Nos vemos mañana, Ethel Rocío, despidamos el programa", afirmó Yaco antes de terminar.

En conclusión, Yaco Eskenazi anunció que dejará "La Granja VIP" por nuevos compromisos laborales que le han abierto más oportunidades, entre ellos su gira con el 'Loco' Wagner. Aunque su salida es inminente, dejó abierta la posibilidad de volver, cerrando esta etapa con agradecimiento y expectativa por lo que viene.