Yaco Eskenazi cuenta la verdad del famoso grito de Nicola Porcella en el cementerio: "Le agarraron el pie"

Un momento que muchos pensaron que era de terror real... hoy tiene otra versión. Yaco Eskenazi contó la verdad detrás del famoso grito de Nicola Porcella en un cementerio, durante una de las pruebas más recordadas de "Esto es Guerra". El exchico reality decidió contar detalles nunca antes revelados. Lo que parecía un susto real terminó siendo una broma bien armada, pero igual de intensa.

Yaco Eskenazi sobre el grito de Nicola Porcella en el cementerio

Yaco Eskenazi soltó toda la verdad detrás del recordado grito de Nicola Porcella en un cementerio durante una prueba de "Esto es Guerra". El conductor recordó este episodio en su podcast "Yaco y El Loco" y sorprendió al revelar que todo fue parte de una broma. Sin embargo, el susto fue tan fuerte que nadie lo olvida hasta ahora.

Yaco empezó contando cómo se dio todo. Según dijo, la prueba se hizo en un horario que ya daba miedo por sí solo.

"Cuando yo estaba en 'Esto es Guerra' fuimos al cementerio, Nicola sale corriendo y sus gritos se hicieron famosos porque wow", recordó.

Todo ocurrió de madrugada, cuando los participantes debían cumplir una misión dentro del cementerio de Surquillo. Yaco contó el momento exacto que hizo que Nicola saliera corriendo del miedo. Y no fue nada paranormal.

"Estábamos caminando dos de la mañana en el cementerio de Surquillo nuestro reto era buscar lápidas que digan Juan Pérez... Ustedes dirán: '¿Qué? ¿Cómo gritó?'", explicó. "Brother le agarraron el pie. ¿Quién? Un chico de producción que se había metido en un nicho a las dos de la mañana", reveló.

El conductor incluso imitó la escena para que se entienda mejor cómo fue todo. El susto fue tan real que todos reaccionaron igual. A pesar de eso, dejó claro que todo fue parte de una estrategia del programa para generar tensión.

"El huev*** ha tenido que hacer esto. (simula que se mete a un nicho) Dentro del nicho, Nicola ha pasado y le ha hecho así (saca su mano)", dijo. "Ptm, imagínate que te agarren el pie en el cementerio así, ¿cómo no vas a correr?", comentó. El Loco Wagner preguntó: "¿Pero eso era una broma o qué?". Yaco respondió: "Claro, era para para que tengamos miedo pues", explicó.

Todos corrieron sin pensar

Después del susto, el caos fue total. Nadie se quedó tranquilo y todos salieron corriendo sin medir el peligro. Pero lo que vino después fue aún más preocupante. Al llegar, les llamaron la atención por lo que habían hecho.

"Le agarró el pie, salimos corriendo, todos corríamos todos hacia la calle, hacia la puerta, donde estaba Cathy Sáenz, que la veíamos así (haciendo señas, diciendo no), y no entendíamos", contó. "Cuando llegamos (nos dijo:) 'Estúpidos, ¿qué han hecho? ¿por qué corren así? Han corrido encima de las fosas comunes. Eso se cae, eso se hunde'", recordó.

Yaco también reflexionó sobre el riesgo que corrieron en ese momento. Aunque todo quedó en anécdota, la situación pudo ser peor.

"¿Cómo habremos corrido, que ni pisamos? O sea, imagina que se rompía y me caía abajo. Y y tú me jod** de que no trabajaba. Mira, corriendo en el cementerio a las tres de la mañana", dijo Yaco. "Pero yo por 16 mil dólares lo hago todo de todas maneras", contestó el Loco Wagner ocasionando la risa del exchico reality.

En conclusión, Yaco Eskenazi reveló que el recordado grito de Nicola Porcella en el cementerio no fue paranormal, sino una broma de producción. Aunque todo estaba planificado, la reacción fue completamente real y generó uno de los momentos más icónicos del reality. Ahora, con esta versión, se entiende mejor lo que pasó detrás de cámaras.