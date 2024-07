Yaco Eskenazi sorprende con nuevas clases de cocina tras ganar EGCF: ¿Quiere ser chef?

Yaco Eskenazi, conocido por su participación en televisión y su reciente triunfo en "El Gran Chef Famosos", sigue sorprendiendo a sus seguidores. A pesar de haberse llevado la "Olla de Oro", el exconductor y ahora influencer no se detiene y continúa tomando clases de cocina, demostrando su pasión por el arte culinario.

¿Yaco Eskenazi se dedicará a la cocina?

Este sábado 27 de julio, Yaco Eskenazi compartió en su cuenta de Instagram cómo pasó el fin de semana. Tras una pichanga con sus amigos, decidieron preparar una parrilla para celebrar. Durante este momento, Yaco reveló que sigue aprendiendo nuevas técnicas de cocina.

"Bueno, ahora estamos en unas clases... seguimos aprendiendo y ahora estamos en unas clases de parrilla", comentó el esposo de Natalie Vértiz, mostrando su entusiasmo por seguir mejorando.

Yaco Eskenazi se junta con sus amigos por Fiestas Patrias y aprende a hacer parrilla. (Instagram)

El triunfo de Yaco en "El Gran Chef Famosos" no solo le trajo el reconocimiento del público. También, se ganó el respeto de grandes chefs como Giacomo Bocchio, quien lo felicitó por su evolución en la cocina y darle una gran lección.

"Estoy sorprendido de estar entre los dos (entre Santiago Suárez y yo). Es una sorpresa, yo sentía que Brenda era favorita. El tipo de televisión que hacen es para quitarme el sombrero. Giacomo Bocchio me diste un gran consejo: lección de aprendiz. Ojalá algún día nos junten en algún proyecto Peláez", expresó Yaco emocionado.

El apoyo de sus seguidores y su dedicación. A pesar de su éxito, Yaco no se conforma y sigue dedicándose a la cocina con la misma pasión. Sus seguidores lo apoyan y celebran cada uno de sus logros. Además, Yaco se mostró conmovido por el apoyo constante y el cariño de sus fans.

"Estoy muy agradecido por todo el apoyo que he recibido. Seguiré aprendiendo y mejorando para poder compartir más con ustedes", aseguró.

La ausencia de su familia en la final

Recientemente, Yaco Eskenazi aclaró por qué su familia no estuvo presente en la final de "El Gran Chef Famosos". Explicó que Natalie Vértiz trabaja en América Televisión y allí no le iban a dar permiso. Con respecto, a los demás miembros contó que no les gustan apariciones en la TV.

"Quiero aclarar algo. El que no haya venido a ningún familiar mío el día de la final, ha sido responsabilidad mía. Yo no quería que venga nadie, como ustedes saben, mi esposa trabaja en otro canal, no le iban a dar permiso... Así son las reglas del juego", explicó en "Arriba mi Gente".

"También me preguntan por qué no vino mi mamá, a ella no le gustan las apariciones en la tele, no le iba a pedir a la nana que traiga a mis hijos, no iba a estar parado solo con mi hermana. Además, es un momento que es bien estresante, bien difícil, yo quería estar tranquilo", agregó el exchico reality.

Con su dedicación y pasión por la cocina, muchos se preguntan si Yaco seguirá los pasos de grandes chefs y tendrá su propio programa de cocina en el futuro. Por ahora, el influencer peruano disfruta cada momento y sigue mejorando sus habilidades culinarias. Su amor por la cocina es evidente, y sus seguidores esperan con ansias ver qué más tiene preparado Yaco Eskenazi en este nuevo capítulo de su vida.