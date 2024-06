Yahaira Plasencia habría entrevistado a Cuto Guadalupe: "Nunca imaginé que volveríamos a estar juntos"

Al parecer Yahaira Plasencia ha hecho caso a todos los consejos que le dieron sobre su siguiente invitado en su podcast, pues muchos le pidieron que tenga a Jefferson Farfán, sin embargo, la artista habría optado por contar con la presencia del Cuto Guadalupe.

La salsera viene causando revuelo con cada invitado que llega a su podcast y es que cada uno ha despertado la polémica con sus declaraciones.

¡La fe, la fe!

Yahaira Plasencia ha sorprendido en sus redes sociales luego de anunciar quien sería su próximo invitado y se trataría al parecer del Cuto Guadalupe con quien tuvo diferencias mientras tenía una relación con Jefferson Farfán.

Es así que la artista publicó la promoción de su entrevista que será estrenada en unos días, pero para causar mas intriga ha difuminado el rostro de su invitado por lo que muchos ya especulan que se trata del tío de la 'Foquita'.

"Nunca imaginé que volveríamos a estar juntos en un mismo lugar", fue el mensaje que dejó la cantante creando mucho más misterio sobre su podcast y manteniendo a la audiencia a la expectativa de esta polémica entrevista.

Diversos usuarios no dudaron en comentar sobre quien sería este invitado y todos apuntaron al conocido Cuto Guadalupe aunque algunos también piensan que se trataría de Sergio George.

"Ah pues no, que misterio!!!!! Quien seraaaa?", "La fe, la fe, la fe es lo más lindo de la vida", "Parece el cuto guadalupe🤣🤣🤣..q le queda invitar a los q no pasan a Magaly jaja", "Esto va estar de candela! Mis pronóstico: giselo 💅, Antonio cartagena 🤭, el cuto Guadalupe 💣 o el tío Sergio George", "Yaha no puedo esperar hasta el viernes, danos un adelantito", fueron algunos de los comentarios.

No se sabe el día exacto en el que sacará a la luz esta entrevista que desde ya está causando revuelo entre sus seguidores ya que como ose recuerda el Cuto reveló estar dispuesto a sentarse en el set de 'La Yaha' para limar asperezas.

Cabe resaltar que otro de los invitados mas voceados ha sido Jefferson Farfán, sin embargo, la mayoría de personajes del espectáculo afirman que el expelotero no aceptará esta invitación ya que como se sabe la salsera sacó los pies del plato.

Cuto Guadalupe espera invitación de Yahaira Plasencia para ir a su podcast: "Si tiene humildad"

Recientemente, Yahaira Plasencia sorprendió a todo el público al revelar el gran estreno de podcast "Hablando con la Yaha". Para este nuevo proyecto, la salsera reveló que ha trabajado muchísimo y lo lleva en paralelo con su nueva faceta como conductora de televisión del programa "Al Sexto Día".

Tras su gran estreno, muchos usuarios en redes no tardaron en pronunciarse y le pidieron a la "amiguísima" de Sergio George que en su podcast tenga como invitados a Magaly Medina, Jefferson Farfán, Melissa Klug, Cuto Guadalupe, entre otros polémicos personajes con quien ha tenido más de un enfrentamiento.

Si bien hasta el momento la salsera no se ha pronunciado, el que sí lo ha hecho es el exfutbolista de Universitario, Cuto Guadalupe. Las cámaras de "América Hoy" abordaron al exdefensor central, quien señaló que no tendría ningún problema en aceptar una invitación de Yahaira Plasencia.





"Si ella me llama, ella misma, sí, ¿por qué no? Yo no arrugo, pero no creo que ella me llame...no sé. Si tiene ella humildad de llamarme y quiere que vaya a su programa, yo voy, voy porque voy", expresó, dejando en claro que la "llamada ganadora" tendría que ser de la propia Yahaira Plasencia.

"¿Limarían asperezas?", le preguntó la reportera. "Asperezas, claro. Cómo inició todo. No fue ninguna rencilla, fue algo normal que se inició porque ella dijo algunas cosas que no debió decir. Si el público está que le pide, ella tiene que intentar al menos entrevistarme", acotó el exfutbolista.