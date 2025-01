Yiddá Eslava sorprende con cambio de look y retoquitos estéticos: "Nunca es tarde para amarte"

La actriz Yiddá Eslava ha tenido muchos cambios en su vida últimamente, desde que se separó del argentino Julián Zucchi. Ahora, la exchica reality compartió un video donde muestra el cambio físico que se realizó en los últimos días.

Como se recuerda, la artista Yiddá Eslava subió alrededor de 20 kilos después de su segundo embarazo y como se encontraron en medio de pandemia, cuenta que subió aún más. Ante esto, decidió dedicarse a bajar de peso para tener una vida más saludable.

Después de bajar, se hizo una abdominoplastia para ayudar a eliminar los rollitos de sus dos embarazos. La actriz reveló que se ha venido preparando para un nuevo personaje que estaría realizando. Es así como se ha realizado más cambios y lo compartió en sus redes sociales.

Yiddá Eslava se hizo un cambio de look pintándose el cabello en un tono rojizo y recibió un tratamiento a su cabello. Además, contó que se realizó dos retoques estéticos en su rostro, que jamás se había realizado.

"Otra cosa que me hice fue aumentarme el labio que parece dos pedazos de jamones, pero están muy lindos. Es para el personaje porque necesitaba cambiar, igual esto va a bajar bastante más, pero va a quedar bastante lindo. Por primera vez en mi existencia, en mi vida, me he puesto baby botox, pero me he puesto poquito", contó.