Zumba confiesa entre lágrimas que no ve a sus padres desde hace un año: "No son malos"

Zumba, el conocido exchico reality de "Combate", conmovió a todos al revelar que lleva un año sin ver a sus padres. En una entrevista con Andrea Llosa, Zumba, rompió en llanto al hablar sobre la difícil situación que atraviesa con su familia.

Zumba, cuyo nombre real es Óscar Benítez, protagonizó un emotivo momento al quebrarse durante una entrevista con Andrea Llosa. Durante su conversación, el exparticipante de "Combate" compartió que decidió alejarse de sus padres desde el año pasado. Aunque ha sido una decisión difícil, el artista explicó que lo hizo por su bienestar emocional.

Zumba quiso dejar claro que su alejamiento no significa que sus padres sean malas personas. Él explicó que su decisión se debe más bien a su propia paz mental. Afirmó que ama a sus padres, pero reconoce que sus padres deben trabajar en sus propios problemas emocionales.

Zumba ha tenido difíciles experiencias durante su infancia. Enfrentó violencia y falta de estabilidad, los cuales marcaron esos años, dejando una huella profunda en su vida.

A pesar de las dificultades, Zumba siempre mantuvo la esperanza de un futuro mejor. Durante una entrevista con Unfold Club, compartió una historia de superación que sorprendió a muchos: cuando viajó a Bolivia con poco dinero y terminó viviendo en la calle.

"Me fui a Bolivia con 700 soles en el bolsillo. Fui al casting, no me aceptaron, dormí en la calle, un cura me ayudó. Fui a Chile, llegué hasta Arica, me quedé un año sacando tomates en una chacra. Tomaba las decisiones, decía 'si me caigo, me caigo y me levanto como si nada'", recordó Zumba.