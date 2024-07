¡Indignante! Alumnos de secundaria insultan y agreden a profesor en pleno salón de clases

Un indignante hecho ocurrió en la institución educativa Ricardo Palma, ubicada en Surquillo. Un grupo de alumnos insultaron y agredieron a su profesor de mecánica durante las clases, mientras otro cómplice registraba todo en video para luego hacerlo viral.

Según informó un conocido canal de televisión, el docente fue identificado como Roberto Campomanes, quien hace 10 años dicta el curso de taller de mecánica en la referida institución educativa, una de las más reconocidas en Lima.

El video, que fue ampliamente difundido en redes sociales, muestra como al menos cuatro alumnos le tiraron puñetes y patadas al docente, mientras lo insultaban y amenazaban. En su defensa el profesor sólo atinó a coger una estructura metálica y en ningún momento intentó responder las agresiones; el video fue cortado cuando uno de los alumnos se dispuso a golpearlo con una silla.

Un reportero de Panamericana TV pudo conversar con los padres de familia de varios alumnos de la institución educativa, quienes se mostraron sumamente indignados por la agresión al docente e indicaron que los valores vienen desde casa.

"Me da tanta cólera lo que está pasando en el colegio. Mi nieto estudia en este colegio y yo todos los días lo traigo y lo recojo, y todo lo que está pasando me da mucha cólera. Que le falten el respeto a un profesor. La educación viene de casa, no del colegio", expresó la madre de un alumno.