Valeria Piazza rompe su silencio sobre el escándalo de Gisela y América TV: "Entre la espada y la pared"

Valeria Piazza sorprendió al aparecer en la conducción de América Espectáculos y, antes de empezar el programa, se pronunció sobre el escándalo que hubo ayer entre Gisela Valcárcel y América TV. La conductora recordó que tiene obligaciones tanto con el canal como con GV Producciones.

¿Qué dijo Valeria sobre el escándalo?

La carismática conductora inició el programa aceptando que en la mañana de ayer estuvo en vivo en América Hoy y, tras un corte comercial, nunca regresaron al set, por lo que el programa se cortó abruptamente y la producción se vio en la necesidad de colocar reportajes aleatorios.

"Fuimos a corte y no regresamos más, ya todos ustedes saben qué ha pasado", dijo Valeria, sumamente apenada. Además, aceptó que no tiene detalles precisos acerca de lo que ocurrió entre los directivos de América TV y Gisela.

Sin embargo, aseguró que América Hoy saldría al aire con completa normalidad, y así sucedió, ya que a las 9:30 aparecieron Janet Barboza y Edson Dávila, y luego más tarde Valeria se unió al equipo. Finalmente, indicó que se siente un poco presionada por lo sucedido y agradeció la confianza que América TV y Gisela han tenido en ella.

"Es una situación bastante complicada, me siento entre la espada y la pared, porque le tengo mucho cariño y respeto tanto a América TV como a Gisela y GV. Tengo un contrato desde hace siete años con América TV. A Gisela también le tengo cariño y respeto porque confió en mí y me dio la oportunidad para ser conductora de América Hoy", indicó.

América Hoy regresa por todo lo alto

Janet fue la primera en aparecer en el set y lo hizo de una manera poco usual, ya que salió del camerino con paso firme y se posicionó frente a la cámara para dar la bienvenida al programa con un tono serio y desafiante.

"Esto es América Hoy, el magazine líder de las mañanas. Somos un programa absolutamente exitoso, gracias a un canal exitoso que hace posible que hoy en día lidere toda la programación nacional", dijo.

Además, resaltó el gran equipo que trabaja detrás de América Hoy, y enseguida le dio el pase a Edson Dávila. El popular 'Giselo' también hizo su aparición, pero de forma más animada, y agradeció el cariño del público por el respaldo que recibieron tras el escándalo con Gisela Valcárcel.

Es así que, Valeria Piazza afrontó con serenidad el difícil momento tras el enfrentamiento entre Gisela Valcárcel y América TV, además, reconoció su lealtad hacia ambas partes y reafirmó su compromiso profesional, dejando en claro que seguirá cumpliendo con sus responsabilidades pese a la tensión generada.