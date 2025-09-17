Asaltan a madre mientras hacía un live en TikTok para recaudar fondos para la operación de su hijo

Una madre de familia en Trujillo fue víctima de un violento asalto mientras realizaba una transmisión en vivo en TikTok. Ella utilizaba la plataforma para recaudar fondos destinados al tratamiento y futura operación de su hijo, quien padece una enfermedad cardíaca que requiere atención médica especializada y de alto costo.

Asalto a madre de familiar genera indignación en redes

El incidente ocurrió en el distrito de Alto Trujillo, región La Libertad, cuando dos delincuentes se acercaron repentinamente a a señora mientras cantaba alabanzas y le arrebataron el teléfono móvil. El robo interrumpió bruscamente la transmisión y dejó en estado de shock a los usuarios conectados, quienes presenciaron en tiempo real cómo se frustraba la campaña solidaria.

La madre transmitía bajo la cuenta "Corazón nuevo para Samuel" y realizaba dinámicas en la calle que dependían de las donaciones recibidas. Durante una de estas actividades fue sorprendida por los ladrones. Aunque intentó explicar la situación de su hijo, los sujetos continuaron con el asalto y huyeron con el dispositivo móvil.

"Escúchame pues, mi hijo está enfermo", se escucha decir a la madre de familia antes que los ladrones huyan.

El hecho quedó registrado en imágenes que se viralizaron rápidamente en redes sociales. Los rostros de los delincuentes quedaron expuestos en la grabación. Se trata de dos hombres de aproximadamente 30 años que portaban gorras y, hasta el momento, no han sido identificados ni detenidos por las autoridades competentes en la región.

La campaña digital había logrado captar la atención de numerosos usuarios, quienes apoyaban a la madre con aportes para costear medicamentos y viajes médicos. Sin embargo, el asalto puso en riesgo la continuidad de la recaudación, al quitarle la herramienta principal con la que podía difundir su pedido de ayuda en línea.

Tras la difusión del video, miles de internautas manifestaron su solidaridad compartiendo el material y organizando cadenas de apoyo. La comunidad espera que el caso no quede impune y que la madre logre recuperar el respaldo necesario para continuar con la búsqueda de un corazón nuevo para su hijo.

"Qué tal si todos nos juntamos y tratamos de apoyarla es una madre que necesita nuestro apoyo", "Ella cantando y dando una razón para que no le roben, cuanta crueldad", "Encima estaba escuchando sus canciones cristianas, pobrecita", comentaron los internautas.

Es así que, el caso ha despertado preocupación por la inseguridad y el riesgo que enfrentan quienes utilizan plataformas digitales con fines solidarios. La comunidad virtual mantiene la esperanza de que la madre pueda continuar con su campaña y que las autoridades actúen con firmeza contra los responsables.