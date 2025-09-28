Reportero informaba sobre un accidente y descubrió que las víctimas eran sus familiares: "Son mis hijos"

Un hecho que estremeció en rede sociales. El periodista Jacob Linaldi, del medio "El Informante MX", vivió el momento más difícil de su carrera cuando, en plena transmisión en vivo, se dio cuenta de que las víctimas de un accidente eran su propia familia.

Reportero reconoce a víctimas de accidente

El periodista Jacob Linaldi, corresponsal de "El Informante MX", fue enviado a cubrir un accidente de tránsito en la carretera Acajete-Amozoc, en Puebla. Como cualquier día, comenzó a narrar lo ocurrido, pero mientras describía a los heridos, notó algo que lo dejó helado: los afectados eran sus tres hijos, su exesposa y su exsuegro.

"Solicitamos apoyo de la Fiscalía para que nos pueda ayudar en este caso a mi familia, porque déjeme informarles que parte de mi trabajo es estar en este lugar y mencionar que mis afectados son mis hijos, mi exesposa, mi exsuegro, quienes tuvieron este percance", dijo con la voz entrecortada, tratando de mantener la calma.

Tras un breve corte en la transmisión, Jacob retomó la conexión para dar más información sobre sus familiares. El periodista incluso detalló en vivo el estado de uno de los pequeños.

"Ya me encuentro un poco mejor, un poco más estable. El menor, de aproximadamente unos 10, 11 años, se encuentra en el hospital, ya que tiene la mandíbula chueca debido al impacto. Afortunadamente, los otros dos niños se encuentran bien, se encuentran estables. Solo fue el susto gracias a Dios", explicó.

El comunicador contó además que su exsuegro estaba delicado de salud. Su exesposa, que también se encontraba en el auto, fue llevada de inmediato al hospital para observación.

La responsable se dio a la fuga

Según las primeras investigaciones, la conductora del otro vehículo habría estado en estado de ebriedad y huyó después del choque. Las autoridades publicaron en redes sociales la foto de la placa del auto para que cualquier testigo brinde información y ayude a dar con su paradero.

Reacciones en redes sociales. El video de Jacob Linaldi viviendo esta terrible experiencia en vivo se volvió viral en X (antes Twitter), Facebook y en otras plataformas. Miles de usuarios expresaron su solidaridad.

"Dios quiera que su familia esté bien, mis oraciones con él", escribió una usuaria. Otro comentó: "Qué amargo momento para el periodista". Incluso algunos destacaron su profesionalismo: "Pobre, cubrir su propia tragedia", "¡Qué entereza y profesionalismo! Pronta recuperación a sus hijos y su suegro", "¡Periodista valiente, entero, ecuánime, te abrazo fuerte!".

‼️LAMENTABLE‼️🆘

Un corresponsal de @ElInformanteMX en #Puebla, llegó a cubrir un trágico accidente en vivo 🚗💥...pero el horror lo golpea al instante: las victimas eran sus propios hijos 👨‍👦💔.



👉Con inteligencia, profesionalismo y temple, aprovechó la transmisión para pedir... pic.twitter.com/wfRFSm8VlK — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) September 22, 2025

Profesionalismo en medio del dolor. A pesar del impacto, Jacob siguió informando con serenidad mientras pedía ayuda para su familia.

"Mis hijos se encuentran en el hospital debido a este percance... No quisiera que se pensara que quiero abusar del poder, pero la persona que tuvo el accidente es mi suegro, el abuelo de mis hijos", aclaró durante la transmisión.

En conclusión, la escena dejó en claro el difícil equilibrio entre su labor periodística y la tragedia personal que estaba viviendo. Hoy, Jacob acompaña a sus hijos en su recuperación, mientras la policía continúa buscando a la responsable de este accidente que ha estremecido en las redes sociales.