Bicampeona Alexandra Grande alza la voz a las autoridades tras sufrir extorsión: "Hagan el pare de una vez"

La inseguridad no perdona ni al deporte. La bicampeona panamericana de karate, Alexandra Grande, denunció que fue víctima de extorsión y exigió a las autoridades que actúen de inmediato. La deportista contó que recibió amenazas contra su vida y la de su familia, y pidió al Estado que "haga el pare" frente al avance de la delincuencia.

La reconocida karateca y bicampeona panamericana, Alexandra Grande, vive un momento muy complicado. Durante una entrevista en "América Hoy", la deportista reveló que fue víctima de extorsión y no dudó en hacer un fuerte llamado a las autoridades para que tomen cartas en el asunto.

Según contó, recibió un mensaje mientras almorzaba con su familia, donde delincuentes le exigían dinero a cambio de no hacerle daño a ella ni sus seres queridos. Alexandra confesó que desde ese momento su vida ha cambiado.

Alexandra explicó que esta situación ha afectado su preparación física y mental. Y es que se encuentra entrenando para los Juegos Bolivarianos que se realizarán en diciembre en Perú.

Grande fue clara al decir que esta situación la desanima, y hasta pensó en dejar el país. Sin embargo, decidió quedarse para dar el ejemplo y exigir justicia.

La bicampeona panamericana comentó que ya fue a la Dirincri, pero que hasta ahora no hay avances en la investigación.

"Fui el martes a la Dirincri. Me hicieron firmar unos papeles porque habían puesto mal la fecha. Me dijeron que en unos días iban a ver el tema, pero no se sabe nada" , dijo preocupada.

Además, aunque en el mensaje los delincuentes se identificaron como "Los Injertos del Cono Norte", Alexandra no está segura de que sea real o solo un nombre usado para intimidar.

La deportista no dudó en hacer un fuerte llamado a las autoridades del país. Pidió que el Congreso, el Ministerio del Interior y las autoridades en general tomen en serio estos casos de extorsión.

Alexandra aclaró que no tiene grandes sumas de dinero como muchos podrían pensar. Todo lo que recibe es parte de un apoyo del Estado para poder entrenar y competir.

"Tengo una mensualidad, por parte del Estado, que es el IPD. Nos da un monto que no es como el fútbol, que recibe cantidad de dinero, nosotros no. De repente habrán visto que doy mucho movimiento a mi cuenta, porque el IPD me deposita para ir a mis viajes. Me ven por las redes que voy a Marruecos, Egipto, a conocer todo el mundo, pero no, yo voy por una competencia, por representación", explicó.