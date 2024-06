¡Escándalo! Exministro de Dina Boluarte es acusado de violencia física y psicológica contra su expareja

Jorge Chávez, exministro de Defensa, fue acusado de violencia física y psicológica por Tamara Gutiérrez, con quien tuvo una relación sentimental durante siete años. En un reportaje transmitido el domingo por Cuarto Poder, la joven presentó audios y videos como evidencia, donde se escuchan discusiones y comentarios despectivos por parte del exministro.

Ante ello, el exministro de Dina Boluarte se encuentra en el ojo de la tormenta, pues tendrá que afrontar estas acusaciones de su expareja. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Exministro de Defensa de Dina Boluarte es acusado de violencia

"Me dice que vivamos juntos. Acepto y le dije: 'voy a buscar trabajo en Lima para que tu carga familiar no sea tan pesada'", comentó la joven expareja de Jorge Chávez. En 2020, Chávez fue nombrado ministro de Defensa por el expresidente Martín Vizcarra, y en 2022 asumió el mismo portafolio durante el mandato de Boluarte.

A mediados de ese año, Gutiérrez comenzó a trabajar en el Congreso, pero renunció cuando Chávez fue juramentado. "Renuncié ese día que él se vuelve ministro... para evitar algún tema de conflicto de intereses", afirmó. La relación culminó en conflictos por la vivienda compartida, acreditada por una constancia de convivencia firmada en junio de 2019.

"Me he sentido humillada, despreciada. He sentido que ya no podía más. Han sido meses en cama", relató a Cuarto Poder Tamara Gutiérrez, expareja del exministro de Defensa Jorge Chávez Cresta, a quien denunció ante la Policía por violencia física y psicológica.

Con videos como prueba y una relación que comenzó en 2017, Tamara hizo pública su denuncia sobre las acciones y palabras del exministro. El último 20 de mayo, Gutiérrez grabó a Chávez mientras retiraba objetos de la vivienda. "Lo encontré fuera de mi casa llevándose cajas. Esa casa todavía la compartíamos los dos y le dije que me deje ver lo que lleva", explicó. Una semana después, presentó una denuncia por violencia física y psicológica ante la Policía Nacional (PNP), al alegar un patrón de violencia sostenida que le ha causado depresión y ansiedad.

¿Qué dijo Jorge Chávez Cresta?

A pesar de las fuertes acusaciones, el exministro Jorge Chávez Cresta usó su plataforma de 'X' para negar todos los cargos. "A pesar de ser objeto de una campaña de desprestigio, intenté resolver este tema en el ámbito privado por respeto a una persona con la que mantuve una relación, pero no puedo quedarme callado frente a la imputación de hechos falsos. Nunca la agredí física ni psicológicamente", escribió.

Lamento exponer estos hechos, pero no puedo permitir que el nombre que he protegido estos años sea mancillado por la srta Gutierrez ni por un programa al que no le importó corroborar los hechos antes de destruir mi honra y de otras personas en este problema de índole privado 4/4 — Jorge Chavez Cresta (@JChavezCresta) June 17, 2024

"La señorita Tamara Gutierrez continúa ocupando inapropiadamente mi casa y pretende que le asigne una pensión mensual al haber terminado la convivencia que mantuve con ella, en la que no tuvimos hijos. Al no acceder a dicha exigencia, ahora denuncia hechos falsos en mi contra", acotó.