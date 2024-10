¿Habrá paro este 3 de octubre? Esto dijo el gremio de transportistas sobre una nueva protesta

La posible convocatoria a un nuevo paro de transportistas este 3 de octubre ha generado zozobra en la sociedad. Sin embargo, diversas autoridades de transporte urbano, entre ellas el gremio de transportistas, comunicó que no acatarán el paro citado para este jueves y pidieron que el Gobierno tome acciones inmediatas para frenar la delincuencia.

La mañana de hoy, el presidente de la Coordinadora de Transporte Urbano de Lima y Callao, Héctor Vargas, indicó que los diferentes grupos de transportistas no acatarán el paro convocado para este 3 de octubre ya que deben analizar muy bien la situación que atraviesa nuestro país.

Asimismo, indicó que están conscientes que la inseguridad ciudadana es un problema que no se puede resolver de la noche a la mañana, pero esperan que la Policía Nacional del Perú (PNP) pueda tomar cartas en el asunto para frenar la ola de miedo que los extorsionadores y delincuentes vienen sembrando en los transportistas y sus familias.

"Estas cosas no se van a erradicar de la noche a la mañana. Es imposible. Por eso hemos dicho dos momentos, un tema disuasivo y de control, pero el trabajo de inteligencia de la Policía, tanto como de prevención como investigación debe caminar fuertemente", declaró para Exitosa.

Héctor Vargas también indicó que existen diferentes grupos dentro del sector de transportes y aunque se respaldan entre todos, muchos conductores y cobradores no están de acuerdo con acatar el paro, aunque siempre están evaluando la acción de protesta.

"Nosotros hemos evaluado la acción de protesta de manera permanente, eso no está descartado. Estamos evaluando es la labor que está haciendo la Fiscalía y la Policía . Nosotros todos los días estamos tomando nota de lo que está pasando en las empresas", agregó.

Por otro lado, el presidente de la Asociación Nacional de Integridad de Transportistas (Anitra), Martín Valeriano, también aseguro que los transportistas habían acordado de forma unánime no acatar el paro pero sí exigieron que el Gobierno del Perú tome medidas urgentes.

"No hay paro. Se acordó de forma unánime en la reunión de las bases que no va a haber paro. Primero, se exigirá al gobierno que derogue la Ley 32108; de no hacerlo, recién iremos al paro nacional", expresó en dialogo con 'Buenos Días Perú'.