¡Indignado! Excomandante general de la PNP, Jorge Angulo, denuncia robo en su vivienda

La noche del pasado viernes 25 de octubre, ocurrió un robo en la vivienda de Jorge Angulo, excomandante general de la Policía Nacional del Perú, ubicada en el distrito de Surco. Los delincuentes ingresaron al domicilio y sustrajeron varios objetos de valor sentimental, además de una laptop, un celular y documentos vinculados a sus procesos judiciales, lo cual ha generado gran preocupación.

Este hecho sucede en medio de una crisis de delincuencia y crimen organizado que aqueja a todo el Perú. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Jorge Angulo Tejada, excomandante general de la PNP, denunció que delincuentes ingresaron a su vivienda y robaron artículos de valor, como su laptop, joyas, su anillo de matrimonio y otros objetos. En la noche del 25 de octubre, los intrusos aprovecharon que su domicilio en Santiago de Surco estaba vacío para vulnerar la seguridad y cometer el robo.

El excomandante Angulo estaba fuera de la ciudad cuando su familia le notificó sobre el robo en su casa. Ni él ni su esposa se encontraban en el domicilio en ese momento; ella estaba en la casa de su madre y él de viaje por el interior del país. Esto ha generado la sospecha de que los delincuentes aprovecharon la ausencia de ambos propietarios para perpetrar el robo.

El excomandante de la Policía Nacional del Perú expresó su sorpresa ante lo sucedido, pues los delincuentes solo se llevaron objetos de valor personal y documentos judiciales. Cabe resaltar que la autoridad niega haber recibido amenazas por parte de criminales.

"No he sido amenazado, pero hay que tener en consideración que en una oportunidad he sido objeto de un seguimiento por parte de algunos agentes, que fue hace varios meses. [...] Yo no estoy implicado en ningún complot contra ninguna institución, ni contra el Estado, el Gobierno o mi misma institución", declaró el excomandante.