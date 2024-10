¡Nadie está a salvo! Delincuentes incendian mototaxi en Breña por presunto cobro de cupos

Una mototaxi quedó completamente calcinada luego de que presuntamente un delincuente habría iniciado el fuego. Los propietarios del vehículo indicaron que no han recibido amenazas, aunque la asociación a la que pertenecen estaba siendo extorsionada.

Queman mototaxi en Breña

El hecho se registró en el jirón Morona, cerca de la comisaría del sector. Exitosa Noticias informó que hay rastros de que el incendio habría sido provocado, ya que cerca de la mototaxi encontraron un galón de color verde que contenía combustible, usado para quemar el vehículo.

La Policía Nacional del Perú (PNP) acordonó la zona para iniciar las investigaciones y señaló que existiría un video que muestra cómo dos personas compran combustible en un grifo cercano y luego se dirigen al jirón Morona para incendiar la moto.

Cabe resaltar que en el lugar había dos mototaxis, que pertenecen a la asociación 'Los Pioneros de Breña', y el fuego consumió completamente una de ellas, mientras que la otra también resultó ligeramente dañada.

Posible caso de cobro de cupos

Los dueños del vehículo siniestrado se rehusaron a dar declaraciones a los medios, pero indicaron que no habían recibido amenazas previas al atentado.

Sin embargo, se informó que el dueño de la empresa 'Los Pioneros de Breña' sí habría recibido amenazas de extorsionadores que solicitaban el pago de cinco soles diarios por cada unidad. La empresa cuenta con una flota de aproximadamente 400 mototaxis.

Caso similar

Una banda de extorsionadores incendió un bus de una empresa de transporte público por negarse a pagar 14,000 soles bajo la modalidad de cobro de cupos.

El hecho ocurrió en Villa María del Triunfo durante la madrugada de hoy, 30 de octubre. Un bus de la empresa de transportes Los Milagros del Señor de Pachacamilla quedó completamente calcinado luego de que los delincuentes le prendieran fuego mientras estaba estacionado.

Según informó la Policía Nacional del Perú (PNP), la empresa de transportes venía pagando 50 soles diarios por cada vehículo para que los extorsionadores les permitieran trabajar sin inconvenientes.

Sin embargo, los transportistas se habrían negado a seguir pagando los cupos, y por ello los delincuentes atentaron contra el vehículo. Los presuntos responsables del siniestro serían integrantes de una banda criminal llamada "La Nueva Administración".

El incendio del bus también afectó a una combi estacionada cerca del lugar. Por otro lado, peritos de criminalística ya están recolectando pruebas para determinar responsabilidades.

No obstante, la tarea no será sencilla, ya que en la zona no hay cámaras de seguridad. Sin embargo, se informó que existe un video del preciso instante en que incendiaron el bus, y ese material sería crucial en la investigación del caso.