¡Terrible! Extorsionadores incendian bus de empresa que se negó a pagar cupos en VMT

La ola de extorsiones en la capital no se detiene, pese a que 12 distritos de Lima y Callao han sido declarados en emergencia. Esta vez, una banda de extorsionadores incendió un bus de una empresa de transporte público por negarse a pagar 14,000 soles bajo la modalidad de cobro de cupos.

Terror en VMT

El hecho ocurrió en Villa María del Triunfo durante la madrugada de hoy, 30 de octubre. Un bus de la empresa de transportes Los Milagros del Señor de Pachacamilla quedó completamente calcinado luego de que los delincuentes le prendieran fuego mientras estaba estacionado.

Según informó la Policía Nacional del Perú (PNP), la empresa de transportes venía pagando 50 soles diarios por cada vehículo para que los extorsionadores les permitieran trabajar sin inconvenientes.

Sin embargo, los transportistas se habrían negado a seguir pagando los cupos, y por ello los delincuentes atentaron contra el vehículo. Los presuntos responsables del siniestro serían integrantes de una banda criminal llamada "La Nueva Administración".

No hay cámaras en la zona

El incendio del bus también afectó a una combi estacionada cerca del lugar. Por otro lado, peritos de criminalística ya están recolectando pruebas para determinar responsabilidades.

No obstante, la tarea no será sencilla, ya que en la zona no hay cámaras de seguridad. Sin embargo, se informó que existe un video del preciso instante en que incendiaron el bus, y ese material sería crucial en la investigación del caso.

No cabe duda de que la ola de inseguridad ciudadana en Lima sigue creciendo. Mientras varias regiones han levantado protestas, los extorsionadores siguen incendiando locales y buses de transporte para sembrar terror en la población.

Estado de emergencia

El pasado 26 de septiembre, el Gobierno del Perú declaró en estado de emergencia a 11 distritos de Lima y 1 del Callao. La medida busca hacerle frente a la ola de extorsiones, asesinatos, asaltos y otros delitos que se han vuelto pan de cada día en varios distritos de la capital.

El Ejecutivo anunció el estado de emergencia mediante una conferencia de prensa brindada hoy en horas de la tarde. Los distritos para los que aplica el estado de emergencia son Ate, Villa El Salvador, Ancón, Puente Piedra, Comas, Carabayllo, Independencia, San Martín de Porres, Los Olivos, San Juan de Lurigancho y Lurigancho-Chosica, además de Ventanilla, en el Callao.