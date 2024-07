Nicolás Maduro gana las elecciones presidenciales y se pronuncia: "El fascismo no pasará"

Este último domingo 28 de julio Nicolás Maduro fue reelegido como presidente de Venezuela en medio de escándalos por denuncias de fraude en las votaciones y es que miles de venezolanos protestaron en contra de la continuación de este régimen.

El Consejo Nacional Electoral pidió a la Fiscalía investigar una supuesta agresión al sistema de transmisión de datos y es que estas últimas elecciones estuvieron marcadas por continuas denuncias en contra del mandado del chavista.

El presidente Nicolás Maduro ganó las elecciones en Venezuela con 5.150.092 votos, el 51.20% del total, dijo el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, en un informe de resultados que, según dijo, reflejaba el 80% de las actas escrutadas.

Este resultado ha sido duramente criticado por políticos venezolanos y por el mismo pueblo ya que consideran que ha existido fraude en las elecciones debido a que horas antes los resultados boca de urna indicaban que el nuevo presidente sería Edmundo González, su principal contrincante.

Postulado por el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Maduro superó en las urnas al principal candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia, de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), quien obtuvo 4.445.978 votos, o el 44.2% del total.

Asimismo, a través de un informe de la autoridad electoral Maduro recalcó que habrá paz en el país, estabilidad y justicia incluso denunció un hackeo masivo el cual tenía como intención impedir que la CNE informara a los resultados.

Por otro lado, del presidente reelecto aclaró que a pesar de las presuntas denuncias por fraude y las amenazas que recibió logró alcanzar la victoria gracias al pueblo venezolano.

"No pudieron con las sanciones, las oraciones y las amenazas. No pudieron ahora y no podrán jamás con la dignidad del pueblo de Venezuela. El fascismo en Venezuela no pasará", agregó.