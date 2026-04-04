Precio del DÓLAR HOY, sábado 04 de abril: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El precio del dólar en el Perú hoy sábado 4 de abril amaneció con pequeñas variaciones en comparación con el cierre de marzo marcando una posible tendencia. Por ello, te informamos el precio de venta y compra de la moneda estadounidense para que tengas en cuenta antes de realizar tus transacciones.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Para este sábado 4 de abril, según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el precio del dólar se ubica en S/ 3.455 para la compra y S/ 3.467 para la venta. Estos valores cambiaron en una ligera baja ya que se mantenían estable indicando que podría seguir en ese camino.

En comparación con jornadas recientes, el tipo de cambio ha permanecido en un rango sin presentar variaciones bruscas. En todo el mes de marzo, la moneda estadounidense ha estado subiendo poco a poco, pero manteniendo una estabilidad y ahora, en los primeros días de abril, el dólar se encuentra con una ligera baja en comparación al 1 de abril indicando que seguiría ese camino.

Tipo de cambio oficial

En el plano internacional, el dólar global continúa influenciado por decisiones de política monetaria en Estados Unidos y el comportamiento de los mercados externos. Sin embargo, no se han registrado shocks económicos fuertes que impacten de manera directa el tipo de cambio en el Perú.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este sábado 4 de abril de 2026 tienes pensado comprar o vender dólares, lo más recomendable es revisar bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier operación. Recuerda que el precio puede variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que utilices. Aunque la economía se mantiene estable, estar bien informado te ayudará a no perder plata y aprovechar mejor tu dinero.

También se aconseja consultar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. Además de la SUNAT, existen otras fuentes confiables donde puedes revisar el tipo de cambio del día:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En síntesis, el dólar en el Perú para hoy sábado 4 de abril continúa mostrando una tendencia estable y controlada tras terminar marzo e iniciar abril. Mientras no existan factores externos o internos de alto impacto, el tipo de cambio seguiría moviéndose dentro de un rango cercano y predecible para la economía nacional para el público.