Toño Centella se iría del Perú a causa de las extorsiones: "Estoy pensando dejar la música"

Desde hace varios días, el cantante Toño Centella viene siendo víctima de extorsiones y ataques a su hogar, como a su bus. A través de sus redes sociales, el artista compartió un video donde se quebró por los momentos díficiles que viene pasando a causa de desconocidos que piden una gran suma de dinero.

El pasado 20 de diciembre, se informó que Toño Centella habría sido víctima de un nuevo ataque de extorsionadores, que en esta ocasión atacaron su hogar ubicado en la avenida Mariano Ignacio Prado en Comas. Esta fue la tercera vez en menos de 48 que habría sido atacado para que pague a los delincuentes.

El artista se quebró al informar en un video todo lo que estaría pasando: "No puedo salir a la calle, nunca me ha pasado esto durante tantos años, ni en mis mejores épocas. Yo me siento mal de verdad, yo no he hecho nada, atentan contra mi casa, mi familia, quieren matar a mi hijo, a mí. Yo no digo nada porque no quieor tener problemas con nadie tampoco".