Tottus Izaguirre: Clientes ganan premios sorpresa gracias a radio Karibeña

La alegría se apoderó de los pasillos de Tottus Izaguirre en una jornada inolvidable para todos sus visitantes. El equipo de radio Karibeña llegó hasta el conocido supermercado de Lima Norte para realizar una espectacular activación, donde la música, el baile y la buena energía fueron los protagonistas.

Tottus y Karibeña premian a clientes

El último fin de semana, los clientes de Tottus Izaguirre vivieron un momento lleno de diversión. En una alianza llena de energía y sabor, radio Karibeña se trasladó hasta el conocido supermercado para armar la verdadera jarana y premiar la fidelidad de todos los asistentes.

La tienda se transformó en un escenario donde las promociones y el baile fueron los protagonistas. Radio Karibeña y Tottus no escatimaron en regalos, y sobre una mesa decorada con los colores de la marca, se exhibieron gorras oficiales, cartucheras y bolsas con productos para los presentes.

Si algo caracteriza a radio Karibeña es su pasión por el baile, y en Tottus Izaguirre no fue la excepción. Se organizaron improvisados concursos de cumbia donde las señoras y los jóvenes demostraron sus mejores pasos.

La emoción alcanzó su punto máximo durante la entrega de premios, donde decenas de clientes recibieron bolsas cargadas de productos gracias a la alianza entre Tottus y radio Karibeña. Esta iniciativa se desarrolla bajo el lema de la campaña 'Lo Puedo Tottus', en un contexto donde el ahorro resulta fundamental.

Inauguración de Tottus Izaguirre

La fiesta del ahorro llegó a Lima Norte. Tottus inauguró oficialmente su nueva tienda en la Av. Izaguirre, consolidando su presencia en el distrito de San Martín de Porres con un local más grande y listo para recibir a miles de familias.

La nueva tienda en Izaguirre no solo ofrece comodidad, sino que llega con la promesa de cuidar el bolsillo familiar. Los clientes podrán acceder a precios bajos y un ahorro real para optimizar su presupuesto mensual.

Radio Karibeña entrega premios a clientes Tottus.

La tienda Tottus Izaguirre se inauguró en el mes de diciembre 2025 con una propuesta comercial mucho más agresiva, basada en precios exclusivos que garantizan un ahorro superior frente a la competencia. Además de ofrecer una propuesta integral para el hogar, desde ese periodo se realizan activaciones constantes y una comunicación fluida para elevar la experiencia de compra.

De esta manera, se realizó una exitosa activación conjunta entre Tottus y Radio Karibeña, donde decenas de clientes resultaron premiados. Todos los asistentes al local de Izaguirre vivieron una experiencia cargada de alegría, música y diversión.