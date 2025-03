Víctor Yaipén revela que Orquesta Candela fue amenazada por extorsionadores: "Nos pidieron 250 mil soles"

La inseguridad sigue golpeando a todos los peruanos, y esta vez le tocó a la Orquesta Candela. Víctor Yaipén Jr., líder de la agrupación, reveló que fueron víctimas de extorsión y que vivieron momentos de terror junto a su familia. En una entrevista con "América Hoy", el músico contó detalles de las amenazas que recibieron y cómo tuvieron que tomar medidas extremas para protegerse.

Víctor Yaipén Jr., líder de la famosa Orquesta Candela, habló fuerte y claro sobre la difícil situación que vivió junto a su agrupación, tras ser víctimas de extorsión. En un enlace con el programa "América Hoy", el músico contó todo lo que pasó y cómo esto afectó a su familia y su carrera.

"Bueno, consternado por todo lo que ha pasado. Pero creo que es el momento ideal para unirnos, para seguir adelante, para alzar nuestra voz de protesta. Nuestra voz no solo debe ser para cantar, también para unirnos" , dijo Víctor, confirmando que estará presente en la marcha nacional contra la inseguridad.

Ethel Pozo le preguntó si realmente fueron víctimas de atentados. Víctor no dudó en responder que sí, eso les había pasado.

"Claro, definitivamente fueron momentos muy difíciles. No podías ni descansar. Estás pendiente de tu hija, de tus padres. Te mandan fotos, te dicen dónde estás. Eso es muy complicado" , expresó muy conmovido.

En medio de tanta tensión, se vieron obligados a tomar decisiones difíciles para protegerse. Cada llamada o mensaje era motivo de preocupación, ya que nunca sabían qué esperar. Con tal de cuidar a sus seres queridos, tuvieron que buscar un lugar seguro.

Ante la pregunta de Milett Figueroa sobre si alguna vez sucumbieron a las amenazas, pagaron por miedo o buscaron protección, Víctor explicó qué hicieron.

"Tuvimos que buscar ayuda, con gente que no era de la policía. Investigadores, personas que trabajan en inteligencia. Porque solos no podíamos. Fue muy difícil", mencionó. Pero lo más fuerte fue cuando reveló la suma que les exigían: "Nos pidieron 240 mil, 250 mil soles. ¡Imagínate! La gente cree que los artistas nadamos en plata, pero no es así. Nosotros trabajamos como cualquier peruano".