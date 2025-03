¿Se muda con Tinelli? Milett Figueroa confirma viaje a Argentina tras su salida de "América Hoy"

Todo parece indicar que Milett Figueroa está lista para un nuevo capítulo en su vida. Luego de que Marcelo Tinelli confirmara que su contrato con "América Hoy" finaliza el 31 de marzo, la modelo sorprendió a Gisela Valcárcel al revelar que ya tiene su pasaje comprado para Argentina. ¿Su próximo destino será la televisión gaucha o simplemente planea estar más cerca de su pareja?

Durante una transmisión en vivo con Gisela Valcárcel, la conductora le preguntó sobre los rumores de su participación en "Bailando 20 años", el programa de Marcelo Tinelli. Milett no confirmó ni negó nada, pero dejó claro que su viaje a Argentina está asegurado.

Milett Figueroa explicó que este cambio representa una oportunidad de crecimiento personal y profesional, refiriéndose a su etapa como conductora en Perú tras ser jurado y participante de reality en Argentina.

Además de hablar sobre sus planes, Milett se refirió a su romance con Marcelo Tinelli, dejando en claro que su relación es estable y basada en la confianza.

"Él me respeta muchísimo. Nos contamos todo... yo no soy de contar mucho, pero cuando tengo un casting, le cuento todo. No tenemos tantos secretos. Él me conoce muy bien y me da liviandad. Ya lo he dicho antes, me da mucha tranquilidad, no me exige nada, me exige ser yo", aseguró la modelo, dejando en claro que el conductor argentino la apoya en todo momento.