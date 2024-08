Ana Lucía Urbina sorprende al revelar su actual relación con Edwin Guerrero: "Le deseo lo mejor"

La querida cantante de cumbia, Ana Lucía Urbina, pasó por momentos muy difíciles en las últimas semanas junto a Edwin Guerrero. Ante la insistencia de los seguidores, la artista de Corazón Serrano salió aclarar su actual relación con Edwin Guerrero ¿Terminaron?

¿Ana Lucía y Edwin Guerrero terminaron?

Ana Lucía Urbina y el director musical de Corazón Serrano, Edwin Guerrero, habrían regresado hace un par de meses. La pareja había ocultado su romance, pero cuando se corrió el rumor del embarazo de la cantante, se afirmó que habían retomado su relación sentimental. Lamentablemente, los artistas perdieron al bebé que estaban esperando y se alejaron de las redes.

Por medio de sus redes sociales, Ana Lucía Urbina realizó una transmisión en vivo donde estuvo conversando con sus fans. Cuando llegó una pregunta de un seguidor, donde consultaba si vivía junto al fundador del grupo, la cantante sorprendió a todos al anunciar que no porque se habrían separado nuevamente y que ambos están solteros.

"Nos llevamos muy bien, después de que pasó todo eso, siempre estuvo conmigo. No tenemos ahorita una relación, yo estoy separada y estoy contenta, nos llevamos muy bien. Ya lo dije y no lo voy a volver a repetir, yo estoy soltera, no estoy con él. Fuimos las personas más felices cuando llegó la noticia (del embarazo) porque habíamos retomado nuestra relación, pero pasó lo que pasó y ahora, cosas que no voy a contar, no tenemos una relación ahorita. Le deseo lo mejor del mundo", expresó.

La relación de Edwin y Ana Lucía

Cuando Edwin Guerrero inicia una relación sentimental con una de las cantantes del grupo, se volvió muy comentado entre sus seguidores. Si bien, Ana Lucía Urbina y el fundador de Corazón Serrano terminaron hace tres años, afirmaron que llegaron a terminar en buenos términos.

Ambos comentaron que quedaron como amigos y compañeros de trabajo, por ello la cantante seguía trabajando en Corazón Serrano. Desde entonces, más de una ocasión los seguidores notan cada detalle que ocurre entre Edwin Guerrero y Ana Lucía Urbina.

Al parecer, no estaban muy equivocados los fans porque sí habrían retomado su relación este 2024, pero ahora habrían vuelto a separarse. Aunque, muchos seguidores no estarían muy convencidos con las palabras de la cantante Ana Lucía Urbina y su relación con Edwin Guerrero. A razón de que antes, ya habían negado una relación y si estaban saliendo. Finalmente, los artistas decidieron no hablar más del tema.