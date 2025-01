Dilbert Aguilar aclara su estado de salud tras haber estado en UCI: "Estoy mejorado a un 80%"

Dilbert Aguilar, una de las figuras más queridas de la cumbia peruana, es recordado por éxitos que marcaron la historia del género. Sin embargo, en 2023, preocupó a sus seguidores tras ser internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Cayetano Heredia debido a complicaciones de salud.

En una reciente entrevista con el programa "Contra el tráfico", el intérprete de "Vuela Palomita" reapareció para hablar sobre su estado de salud y sus próximos proyectos musicales. Durante la conversación, aclaró que su recuperación avanza positivamente luego de la difícil etapa que vivió en el hospital.

El cantante también recordó los duros momentos que pasó mientras permaneció internado, primero en una clínica y luego en el Hospital Cayetano Heredia, donde fue tratado por neumonía. Fueron 21 días de incertidumbre, tanto para él como para sus seguidores, quienes estuvieron atentos a su evolución.

"Estuve internado 21 días, ni más ni menos, pero gracias a Dios y a la mano de los grandes médicos del hospital me salvé" , expresó con gratitud.

Por otro lado, el 'Pequeño gigante de la cumbia' confesó que, durante su hospitalización, tuvo pensamientos angustiantes sobre su futuro, incluyendo la posibilidad de no volver a cantar.

"Cuando estás en UCI, vienen muchos pensamientos seguidos: dejar de existir, dejar la familia, dejar de cantar. ¿Qué va a pasar después de muerto? La mente no descansa, no puedes dormir. Estaba entubado, pero consciente de todo", relató Aguilar, evidenciando lo difícil que fue esta experiencia para él.

Tras el fallecimiento de Don Víctor Yaipén, fundador de la Orquesta Candela, varios artistas han expresado sus condolencias y recuerdos con el maestro. Durante el programa, "El Súper Show", Dilbert Aguilar se mostró conmovido al recordar su relación con el icónico músico.

"Muy consternado, muy apenado. Ayer por la noche me enteré. Don Víctor fue un personaje, un cantante de mis tiempos. Compartimos muchas cenas y viajes. Me impacta su partida, haberlo conocido y haber estado en su casa me da mucha tristeza", comentó.