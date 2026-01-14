Frida Viena se suma a Sonido 2000 y es presentada como su nueva integrante

El mercado de pases en la cumbia peruana no se detiene. Frida Viena, una de las voces más destacadas del género, dio un giro inesperado en su carrera al ser presentada oficialmente como la nueva integrante de Sonido 2000. La cantante se sumó a la mítica agrupación de Tarapoto y su incorporación ya genera gran expectativa entre sus seguidores.

Frida Viena es la nueva voz de Sonido 2000

Frida Viena causó revuelo al conocerse que se sumó a las filas de Sonido 2000. La legendaria agrupación, emblema de la cumbia amazónica y orgullo de la región San Martín, confirmó oficialmente el ingreso de la talentosa cantante como su nueva integrante, en un emotivo evento que reunió a importantes miembros de la familia musical Trigozo.

La presentación fue encabezada por la Tía Mary y los hermanos Alvin y Clint Trigozo, junto a Liv, hija del recordado fundador Tulio Trigozo, quienes fueron testigos del inicio de esta nueva etapa para la orquesta. En medio del evento, la mánager del grupo aprovechó para revelar importantes novedades para este 2026.

"Este año venimos con muchas sorpresas. Tendremos un concierto gratuito en la ciudad de Tarapoto, con tecnología de primer nivel y una puesta en escena totalmente renovada", comentó.

Frida Viena nueva integrante de Sonido 2000.

Alvin Trigozo adelantó que el repertorio de Sonido 2000 será completamente renovado. Asimismo, confirmó la realización de dos importantes colaboraciones con agrupaciones muy reconocidas, una apuesta que promete elevar el nivel musical de la orquesta.

Frida Viena: una trayectoria que llega a Sonido 2000

Frida Viena, cantante natural de San Martín, posee una destacada trayectoria de varios años en la cumbia peruana. Durante su carrera, integró reconocidas agrupaciones del país, logrando consolidar su talento en los escenarios más importantes a nivel nacional.

Tras destacar con sus propios proyectos, D'Farra y Frida Viena y Orquesta, la cantante se consolidó como una artista integral de alto nivel. Su propuesta se distingue por una puesta en escena renovada, staff de bailarines y un repertorio de lambadas que promete refrescar el estilo de Sonido 2000.

"Gracias a la familia de Sonido 2000 por abrirme las puertas. Junto a mi ballet se vienen muchas sorpresas y ya nos encontramos grabando en sala de grabación. Estoy lista para dar lo mejor de mí en cada escenario", expresó emocionada Frida Viena.

De esta manera, con la presentación oficial de Frida Viena, Sonido 2000 inició una etapa de innovación y talento para refrescar su histórica trayectoria. Tras más de cinco décadas de éxito, la agrupación reafirmó su liderazgo en la cumbia amazónica y su compromiso de llevar la música de San Martín hacia nuevos horizontes internacionales.