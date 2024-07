Lesly Águila revela por qué no recomienda tener una relación a distancia: "¡No funciona!"

Lesly Águila es una querida artista de la cumbia peruana que se ha ganado el cariño de miles de seguidores desde que forma parte de Corazón Serrano. La joven no ha tenido suerte en el amor y reveló a sus fans que no recomienda una relación a distancia.

¿La adornaron en una relación a distancia?

Corazón Serrano es una de las agrupaciones de cumbia más importantes y queridas del país. Entre sus vocalistas más queridas y talentosas, se encuentra la piurana Lesly Águila. La joven cuenta con una exitosa carrera musical, donde se ha ganado el corazón del público.

La cantante cumplió hace poco 30 años y no ha tenido una buena suerte en el amor. La razones por la cuál ha terminado con sus exparejas, nunca lo dio a conocer, pero se insinuaría que sería por un tema de infidelidad. Esto a raíz de una respuesta que dio la artista en sus redes sociales.

Mediante una caja de preguntas, Lesly Águila fue consultada por un fan de cómo llevaría una relación a distancia, ya que ella tiene experiencia porque para viajando por los concierto con Corazón Serrano. Ante ello, la cantante dio una contundente respuesta.

"Siempre me han terminado adornando. Así que a base de mi experiencia, te puedo decir que... ¡No funciona!", expresó.

En otra pregunta, le consultaron a la cantante si volvería a tener una relación sentimental con su último exnovio. La cantante no se le ocurrió mejor manera que responder con un dibujo grande con un cartel que decía "No". Como lo mencionó Lesly, todas las veces siempre la terminaron 'adornando' por su estilo de trabajo y ella, no perdonaría tal hecho.

La joven piurana empezó con tan solo 15 años a formar parte de Corazón Serrano, tras ser finalista en un casting masivo en Piura. Desde entonces, Lesly Águila ha seguido con su carrera musical con mucho esfuerzo y con el apoyo del público. La joven es conocida por grandes éxitos musicales como "Olvídame", "Se me ha perdido un corazón", "Tu ausencia", "Te extrañaré", "Tu recuerdo", entre otros más.

Hace un año, Lesly Águila anunció el fin de su romance con Guido Paolo. Aunque nunca reveló las razones y lo quiso mantener en privado, esto habría sido por un caso de infidelidad por la misma razón que tenían una relación a distancia. A pesar de ello, ella persevera con amor propio y el apoyo de sus miles de fans.