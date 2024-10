¡Llevarán sus éxitos! La Primerísima del Perú confirma las fechas de su tour en Europa

La cumbia peruana viene sonando con mucha fuerza por todo el país y ahora, ha llegado con todo a nivel internacional. La Primerísima del Perú ha anunciado en sus redes sociales que se va de gira por Europa visitando importantes ciudades donde harán gozar al público con su mejor repertorio musical.

¡Confirman sus fechas en Europa!

La Primerísima del Perú se ha convertido en poco tiempo, en una de las agrupaciones más queridas de la cumbia peruana, contando con grandes vocalistas en sus filas. A través de sus canciones y talentosas voces, han ido conquistando a miles de peruanos y haciendo grandes shows en sus conciertos.

Hace poco, el grupo de cumbia dio una gran noticia para sus seguidores en Europa. Por medio de sus redes sociales, informaron que se irán de gira por las principales ciudades del 'Viejo Continente'. Esta sorpresa emocionó a muchos de sus fanáticos que residen en el extranjero y que podrán escucharlos en vivo.

Los conciertos confirmados en su gira por Europa serán realizados en el mes de diciembre. El 05 estarán en Valencia, el 06 en Paria, el 07 en Ginebra, el 08 en Toronto, el 13 en Milano, el 14 en Madrid y finalmente, el 15 en Barcelona. El grupo llevará sus mejores éxitos musicales y toda su delantera completa para este gran show internacional.

Más de La Primerísima del Perú

La Primerísima del Perú es una de las orquesta de cumbia que viene avanzando con mucha fuerza en el país con su gran repertorio musical. Durante estos dos años desde que se fundaron, han logrado ocupar los primeros lugares con sus canciones y logrado miles de reproducciones de sus videoclips en su canal de YouTube.

Entre sus canciones más sonadas de la querida agrupación están: 'No Me Vuelvo a Enamorar', 'Lágrima por Lágrima', 'La Duda', 'Que Vuelva', 'Parranda 10', 'Veneno para Olvidar', 'Tu Amor es una Trampa' y muchas más. Entre sus filas se encuentran grandes voces de la cumbia como Carlos Cueto 'El Osito de Peluche' y Edison Vásquez, ex integrantes de Armonía 10 que hicieron clásicos muchos temas.

Ahora, el grupo de La Primerísima del Perú viene avanzando en nuevas producciones musicales para todos sus seguidores. Dentro de poco, estarán partiendo rumbo a Europa en su primer gira con el grupo donde visitarán las principales ciudades y harán gozar a miles de peruanos como extranjeros al ritmo de la cumbia peruana.