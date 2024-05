Milagros Díaz confesó a sus fans cómo se lleva con las chicas de Corazón Serrano ¿Todo bien?

Corazón Serrano es una de las agrupaciones de cumbia con mayor éxito en el país, además cuentan con miles de seguidores que siguen a cada una de las cantantes. Milagros Díaz es una de las vocalistas que se ha ganado el cariño del público y ahora, reveló cómo le va dentro del grupo.

¿Se lleva bien con las chicas?

El grupo de Corazón Serrano se encontraba en la búsqueda de una nueva integrante y hace un par de meses contrató a la joven Milagros Díaz de 18 años. La cantante venía formando una carrera artística y su nombre brilló mucho más al formar parte de esta importante agrupación de cumbia.

Desde que ingresó, muchos de sus seguidores se preguntaron cómo se acomodaría en su nueva familia musical. Por medio de las presentaciones, los fanáticos notaron que parece llevarse muy bien con varias intengrantes como Ana Lucía Urbina, Briela Cirilo y Kiara Lozano.

Por medio de sus redes sociales, la cantante respondió una serie de preguntas de sus fanáticos. Entre las preguntas estaban de cómo fue recibida por las cantantes y el resto de los integrantes de Corazón Serrano al inicio y cómo se siente actualmente.

"Desde el primer día que yo ingresé a Corazón Serrano, me trataron de una manera muy amable de verdad. Muy bien con todos, súper chévere. Me llevo muy bien con todas las chicas desde que ingresé me recibieron muy amablemente, muy bien. La verdad es que me siento muy feliz actualmente. Gracias a todos por el apoyo siempre", dijo Milagros Díaz a sus fans.

Sobre Corazón Serrano

El grupo de Corazón Serrano es liderado por los hermanos Guerrero Neira durante más de 31 años. Actualmente, la agrupación se encuentra conformada por Yrma Guerrero, Kiara Lozano, Lesly Águila, Ana Lucía Urbina, Susana Alvarado, Briela Cirilo y Milagros Díaz.

La agrupación son conocidos por exitosos temas como "Yo Solo Quiero Amor", "En Qué Brazos Estará", "Mix Zúmbalo", "Tomando Cerveza" y muchos más. Pero sus últimas producciones, al público le ha encantado: "Mix de Amor y de Miel", "No Sufriré Por Nadie", "Tu Amor Me Duele" y "Mix Ada".

Además, el director musical Edwin Guerrero anunció que ya falta muy poco para poder lanzar el siguiente álbum musical de Corazón Serrano. Hasta el momento, se sabe que este disco cuenta con 12 canciones inéditas y varias fueron producidos en Colombia. Donde todas las integrantes, incluida Milagros Díaz, tendrían nuevos temas.