Orquesta Candela revela que fueron los primeros en realizar colaboraciones internacionales ¿Con quiénes fue?

La agrupación de Orquesta Candela fundada en 1990 por el maestro Víctor Yaipén, es una de las más queridas del Perú por sus incontables éxitos. Hace poco, estuvieron en Radio Karibeña donde terminaron revelando que ellos fueron los primeros en la cumbia en realizar colaboraciones con artistas internacionales.

¡Fueron los primeros!

Orquesta Candela es un grupo de cumbia que se ha convertido en uno de los más icónicos del país. A través de los años, la agrupación ha creado incontables éxitos musicales que han llegado a todo el Perú y a nivel internacional. Cuando visitaron al programa radial de El Súper Show estuvieron contando algunos datos que no conocían de ellos, entre ellos que fueron los primeros en realizar colaboraciones con artistas de otro país.

"Los primeros en hacer feat internacional hemos sido nosotros como por ejemplo Jerry Rivera, Ráfaga y Américo", reveló el menor de los hermanos, Billy Yaipén.

Además, otras cosas que contaron fue que las producciones de sus exitosas canciones son realizadas por el director musical Donald Yaipén. Orquesta Candela tiene 34 años de trayectoria musical y que fue fundado por Donald junto a su padre Don Víctor Yaipén. Luego, revelaron que la canción "Cuando te enamoras" fue la primera en pegar a nivel nacional e internacional.

Finalmente, revelaron que hace un tiempo vienen ayudando muchas personas y familias que viven de su trabajo día a día en las calles. Víctor Yaipén Jr. revela que es una bella iniciativa que se le ocurrió hace unos meses y que por fin lo están haciendo realidad. Además, añadieron que lo seguirán realizando.

Sobre Orquesta Candela

La agrupación de Orquesta Candela es una de los grupos más importantes de la cumbia peruana. Donald, Víctor Jr. y Billy son los hijos del gran Víctor Yaipén, fundador del grupo que ha guiado durante todos estos años. Entre sus canciones más exitosas están: 'Me Vas a Extrañar', 'No Te Vayas', 'Tú Falta de Querer', 'Como Me Duele', 'El Pájaro Amarillo', entre otros más.

Hace poco, lanzaron el nuevo tema "Niña chay" en versión cumbia. La canción fue interpretada por Billy Yaipén de la mano con William Luna, compositor del famoso sencillo. Esta nueva versión se ha convertido en la favorita del público, además la reconocida actriz Merly Moreno es protagonista de la historia.

La agrupación de Orquesta Candela viene avanzando con mucha fuerza, creando nuevos proyectos musicales y muchas sorpresas para sus fanáticos. El grupo de cumbia promete seguir sacando más canciones y probablemente, se pueda venir alguna colaboración internacional como los primeros.