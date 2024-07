Rodrigo Tapari reveló que estrenará nuevos temas con artistas peruanos ¿Con quiénes será?

El querido cantante argentino Rodrigo Tapari visitó el programa de Ke Rica Mañana en Radio Karibeña. El intérprete de "Fue Difícil" estuvo en Perú por un largo tiempo en varias presentaciones y contó en la radio todo lo que viene preparando para sus seguidores.

El solista Rodrigo Tapari llegó al Perú hace varias semanas para una gira por todo el Perú. El cantante llegó hoy al programa de Ke Rica Mañana, donde cantó varios de sus éxitos musicales y unos consejos para sus fans. Además, comentó sentirse muy querido por los peruanos cada vez que llega al país.

"El placer es mío siempre, visitar y pisar el suelo de Karibeña, una radio maravillosa que siempre me recibió con mucho amor. Ya terminando mi gira por Perú, ya volviendo a casa que extraño mucho, pero agradecido a todo el Perú de tanto cariño, de tanto amor en esto años. Muchos años sonando en esta radio que me dio a conocer en todo el Perú" , cuenta.

Rodrigo Tapari recuerda cuando llegó por primera vez con Ráfaga y luego, cuando se lanzó como solista contando con el incondicional apoyo de sus seguidores. El artista estuvo cantando en vivo varios de sus éxitos musicales y su más reciente éxito "Es tan grande este amor", que hizo gozar a los conductores.

Rodrigo Tapari en el programa de Radio Karibeña

El éxito del cantante argentino en el país es tan grande, que incluso comentó en la radio que espera que le den la nacionalidad peruana para poder quedarse por mucho más tiempo. Durante el programa de Ke Rica Mañana, también expresó que viene preparando muchas canciones con artistas peruanos.

Tapari estuvo comentando que se viene preparando para realizar su gira por Argentina y muy pronto en Chile. Además, aseguró que la música no tiene un fin porque siempre está buscando innovar y sacar más canciones para sus seguidores, aunque no quiere ser recordado solo como un buen músico, sino como una buena persona.

"Yo no quiero que me recuerden, el día que no esté, como un músico, sino como una buena persona. Es lo que me interesa dejar, no solamente a la gente que nos sigue, sino primordialmente a mis hijos que recuerden a su papá como una linda persona, nada más", expresó.