¡TOP 5! "Mix Que Bonito / Ay amor" de Kate Candela y Son Del Duke en tendencias en YouTube

La salsera Kate Candela es una de las artistas más sonadas del país, que viene cautivando con su voz y exitosas canciones. Ahora, acaba de estrenar el videoclip "Mix Que Bonito / Ay amor" junto a Son del Duke, que ya se encuentra en tendencias en YouTube.

Kate Candela se ha unido con la agrupación Son del Duke para sacar juntos el tema "Mix que bonito / Ay amor". El pasado viernes 17 de enero, este sencillo musical se lanzó en todas las plataformas digitales y en su canal de YouTube. Ahora, a pocos días de su estreno oficial se viene posicionándose con fuerza.

Actualmente, el videoclip de este tema musical viene ocupando el puesto #5 en tendencias musicales en YouTube y hasta el momento ha sumando más de 200 mil reproducciones. Al público, le ha encantado este dueto musical de la salsera junto a la cantante del grupo de Trujillo y vienen elogiando las voces de ambas artistas.

A través de sus redes sociales, la salsera Kate Candela cuenta cómo fue grabar este mix con Son del Duke y cómo congeniaron perfectamente al momento de las grabaciones. La salsera se desvivió en elogios por la agrupación de Trujillo, que actualmente han cumplido 11 años de trayectoria musical.

"Nos conocimos por primera vez con Cielo Fernández, quien me sorprendió comentando que era mi fan. Entramos al estudio con una vibra increíble, con ganas de hacer música juntas. Todo fluyó super. Conocí no solo a una artista con muchísimo talento, si no a una orquesta con integrantes muy talentosos que cantan y tocan increíble, que vienen luchando y hoy son un grupo que la está rompiendo", expresó.