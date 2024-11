¡Un éxito! Jayro Tafur llegó a Ke Rica Mañana para presentar su tema "Yo también la amé"

La cumbia sigue sonando con mucha más fuerza en la industria musical peruana y esta vez, llega un éxito con Jayro Tafur. El cantante llegó al programa radial de Ke Rica Mañana para contar más sobre su más reciente colaboración musical "Yo también la amé" con William Luna.

Hoy en el programa de Ke Rica Mañana, llegó el artista Jayro Tafur donde presentó su canción "Yo también la amé" que lanzó hace unas semanas en todas las plataformas digitales. Esta producción musical se grabó con el cantautor William Luna en el género de la cumbia y que viene sumando miles de reproducciones en YouTube.

El cantante contó que para la realización de este videoclip, se grabó intensamente de corrido durante aproximadamente ocho horas. Luego, Jayro Tafur reveló que la conductora Andrea Torres iba ser la villana en vez de Estrella Torres, pero por temas de horario con William Luna, no se pudo.

Este viernes 08 de noviembre, Jayro Tafur anunció que estará en el Teatro Fénix desde las 7:30 p.m. junto a grandes artistas Alberto Ravines (yo soy Raphael) y Carlos Burga (yo soy José José) en Arequipa, donde interpretará las canciones de 'Dyango'.

Durante el programa radial de Ke Rica Mañana, Jayro Tafur expresó unas palabras de agradecimiento al maestro William Luna por confiar en su trabajo y aceptar realizar esta bella colaboración musical que en un principio iba ser balada, pero terminó en cumbia gracias al maestro El Viejo Rodríguez.

"Quiero hacer un agradecimiento al maestro William Luna, porque con carrera artística y la calidad de compositor que tiene, me dio la oportunidad de yo componer la canción. él me dio la oportunidad de hacerlo, pero no le dio chance. En la quinta vez que lo llamé le pregunté sí tenía la canción, me dijo 'no papacho' y le dije: 'Acá está la canción'. Hay que trabajar, estar listo, cuando escuchó la canción me dijo 'Papá esto un golazo, vamos a grabarlo'", contó.